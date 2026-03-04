李嘉欣春裝賀元宵無懼着涼愛靚唔愛命　老公許晉亨無出鏡另類放閃

現年55歲的李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有囝囝許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。她不時會於社交網更新近況，同大家分享她的生活點滴。昨日農曆十五年宵佳節，即是中國情人節，李嘉欣也有於她的IG stort分享慶祝元宵節的靚相。

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兩人一直恩愛如初。（IG圖片）

早年傳出許晉亨﹑李嘉欣夫婦每月能領取200萬港元生活費。（李嘉欣微博圖片）

大美人李嘉欣與許晉亨一家三口換上粉紅色家庭裝襯到絕。（IG：@michele_monique_reis）

無懼着涼春裝上陣

李嘉欣昨日於她的IG story貼出她身處疑似豪宅或會所大堂的單人靚相，於右下角寫上元宵快樂。她的背景是農曆新年的布置，充滿賀年節日氣氛。李嘉欣早前特地染了一頭金髮迎新年度新歲，金髮造型再次亮相依然好有新鮮感。李嘉欣一把又長又攣的金髮既洋氣又女人味十足，相當適合她的混血美貌，與以往黑啡色長髮的形象相差甚遠，這個新形象是一個很好的嘗試。她更不懼寒冷天氣，穿上吊帶連身短裙現身，以嬌軀抵禦寒風，率先穿上春裝同大家見面，不怕着涼，可說是愛靚唔愛命。雖然李嘉欣老公許晉亨沒有出鏡，但估計是負責幫老婆揸機影靚相，以老公視角另類放閃。

李嘉欣祝大家元宵節快樂。(李嘉欣ig)

李嘉欣染金髮度新歲。（IG@michele_monique_reis）