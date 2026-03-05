過氣藝人賣保時捷跑車換比亞迪電動車 為買樓日打5份工做18個鐘
撰文：董欣琪
現年44歲的李日朗（Don，前名李逸朗）去年遠赴印度體驗短暫出家生活，極速還俗後宣布退出娛樂圈，又因爸爸患癌、媽媽受腿傷，在短時間內已花了近20萬醫藥費，令他承受極大壓力。現時已轉做小顏術導師的李日朗不時拍片自嘲「過氣藝人」，為了買樓一日打5份工，每日工作18小時，相當搏命！近日李日朗突然宣布賣了原本揸的保時捷跑車，換比亞迪電動車！
李日朗賣保時捷跑車
李日朗透露近日將人生第一架車賣了，令他大感不捨：「這車呢陪了我好幾年，一開始選它的時候呢，就是每一個少年都有個跑車夢，所以呢買的第一個車也是跑車。坦白說啊，沒想到那麼快就最後一個晚上開它，還真是有點捨不得。今晚呢要跟它說再見了，畢竟它陪了我很長的時間，開始有很多東西舊了要換了，因為各種原因我就換了電動車。」
李日朗買比亞迪電動車
之後李日朗在短短幾分鐘就完成了交車過程，並作道別，他透露因電動車「一換一」計劃，所以決定將燃油車換成電動車，最後他選擇了比亞迪電動車：「這次換車，雖然沒有了曾經的那份激情，但我覺得它更適合現在的我，看見爸媽坐在後排舒服的笑容，是跑車給不了我的。」不少網民都留言表示想不到李日朗會以保時捷跑車換比亞迪電動車：「波子換比亞迪我是想不到的」、「邊個可以諗到，竟然係波子換BYD」。