過氣藝人賣保時捷跑車換比亞迪電動車　為買樓日打5份工做18個鐘

現年44歲的李日朗（Don，前名李逸朗）去年遠赴印度體驗短暫出家生活，極速還俗後宣布退出娛樂圈，又因爸爸患癌、媽媽受腿傷，在短時間內已花了近20萬醫藥費，令他承受極大壓力。現時已轉做小顏術導師的李日朗不時拍片自嘲「過氣藝人」，為了買樓一日打5份工，每日工作18小時，相當搏命！近日李日朗突然宣布賣了原本揸的保時捷跑車，換比亞迪電動車！

李日朗當年憑《當四葉草碰上劍尖時》成為TVB爆紅新人。（資料圖片）

李日朗客串過不少劇集電影。（劇照）

李日朗去年曾到印度短暫出家。（IG@李日朗）

李日朗正式宣布退出娛樂圈。（影片截圖）

李日朗也是孝順仔，陪伴患癌爸爸。（影片截圖）

李日朗赴東京比賽，在一年一度的「日式小顏術大師挑戰賽」中奪得冠軍。（大會圖片）

李日朗賣保時捷跑車

李日朗透露近日將人生第一架車賣了，令他大感不捨：「這車呢陪了我好幾年，一開始選它的時候呢，就是每一個少年都有個跑車夢，所以呢買的第一個車也是跑車。坦白說啊，沒想到那麼快就最後一個晚上開它，還真是有點捨不得。今晚呢要跟它說再見了，畢竟它陪了我很長的時間，開始有很多東西舊了要換了，因為各種原因我就換了電動車。」

李日朗透露近日將人生第一架車賣了，令他大感不捨。（影片截圖）

李日朗透露近日將人生第一架車賣了，令他大感不捨。（影片截圖）

年輕時鍾意跑車。（影片截圖）

年輕時鍾意跑車。（影片截圖）

不捨。（影片截圖）

換電動車。（影片截圖）

道別。（影片截圖）

李日朗買比亞迪電動車

之後李日朗在短短幾分鐘就完成了交車過程，並作道別，他透露因電動車「一換一」計劃，所以決定將燃油車換成電動車，最後他選擇了比亞迪電動車：「這次換車，雖然沒有了曾經的那份激情，但我覺得它更適合現在的我，看見爸媽坐在後排舒服的笑容，是跑車給不了我的。」不少網民都留言表示想不到李日朗會以保時捷跑車換比亞迪電動車：「波子換比亞迪我是想不到的」、「邊個可以諗到，竟然係波子換BYD」。

他透露因電動車「一換一」計劃，所以決定將燃油車換成電動車。（影片截圖）

他透露因電動車「一換一」計劃，所以決定將燃油車換成電動車。（影片截圖）

買新車。（影片截圖）

買新車。（影片截圖）

開心。（影片截圖）

開心。（影片截圖）