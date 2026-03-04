「港姐冠軍」黃嘉雯榮升馬主忽然富貴？　稱唔算貴：一齊夾份玩吓

「港姐冠軍」黃嘉雯今日（04/3）出席《慧妍雅集》44週年慈善晚會記者會。近日有新聞指她換大屋兼榮升馬主，令她成為了傳媒焦點。



「港姐冠軍」黃嘉雯榮升馬主。（陳順禎 攝）

北上食好嘢

黃嘉雯接受《香港01》訪問，表示最近工作集中於《美食新聞報道》的工作，但除此之外，她亦透露近來喜歡上在深圳發掘美食。「我最近挑戰食50間燒鵝店，喺大陸搵平靚正嘅燒鵝髀飯，唔使100蚊嘅。」雖說經常「食好嘢」，但神奇的是未見黃嘉雯有「發福」跡象，她回答：「係呀，但係我好鍾意食啲好邪惡嘅嘢。」她亦透露，早前剛完成《璀璨之城》的拍攝。

忽然富貴？

早前黃嘉雯榮升馬主，她透露感覺「得意」：「多咗個渠道俾人認識我，因為我隻馬都好叻，係團體馬，跑咗四次就攞咗第一，可以拉頭馬，其實今晚我都要去睇佢跑。」她解釋，團體馬即是與一班朋友們一起做馬主，其實花費並不如大家說的高。「我哋有一班朋友一齊夾份玩吓，一個人實在太貴啦。需要花費幾多？其實佢好叻，贏咗頭馬之後可以自己養返自己。同埋今日慧妍都有event，希望今日可以拉一次頭馬。」早前有報道指她換屋住豪宅，她也解釋說：「嗰個係親戚屋企，我係去拜年。唔係我屋企嚟，嗰棵桃花樹好靚，所以我自拍咗一張。我都想有間咁靚嘅屋。」問起感情狀況，她透露感情未有着落：「如果有機會嘅話，希望都可以參加《女神配對計劃》。」

黃嘉雯出席《慧妍雅集》44週年慈善晚會記者會。（陳順禎 攝）

黃嘉雯表示今晚去睇跑馬。（陳順禎 攝）

