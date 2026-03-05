80年代「鬼后」息影轉行變猛人富婆　公司筵開80席百人上台紛賀壽

80年代「鬼后」王玉環（Agassi）曾拍過接近30套電影，94毅然淡出娛樂圈，轉戰保險界，一路晉升至百萬圓桌，由「鬼后」變身「保險女王」。現年69歲的她住沙田半山2600呎豪宅，市值超過4600萬，人緣極好的她不時都會廣邀朋友到她豪宅相聚，市值超過4600萬。作為公司猛人，王玉環在公司開年晚宴化身主角，演變成王玉環的生日宴，全部同事為她慶生，十分威水！

王玉環80年代演過不少疆屍角色。（網上圖片）

王玉環飾演疆屍角色深入民心。（網上圖片）

肥媽、陳曼娜、王玉環三位富婆。（小紅書）

王玉環公司開年晚宴暨生日宴筵開80席

王玉環近日出席公司開年晚宴，大批同事出席，今年更筵開80席，相當犀利。而作為公司猛人之一的王玉環當然有份出席，恰好晚宴當日是王玉環的生日，公司開年晚宴頓時變了王玉環的生日宴，王玉環化身主角，同事特地為王玉環送上生日蛋糕和花束慶祝；大熒幕上亦投映出王玉環的照片，並以「亞洲保險天后」稱呼王玉環，為她賀壽，相當有面！

王玉環的下屬發文，透露當晚多人為王玉環慶生：「今日正好也是上司（亞洲保險天后）Agassi王玉環的生辰，大家也特地為她慶祝人生，各人齊齊同慶賀」。

王玉環憑個人努力升格為保險女王。（梁碧玲攝）

王玉環鍾情歐陸擺設。 （王玉環微博）

王玉環住沙田半山豪宅

王玉環業績優秀，家底雄厚。她住的沙田半山豪宅被山林包圍，環境清幽且景觀開揚，加上極之奢華的裝潢，彷如置身森林仙境。當中她的露台更成為不少藝人朋友的打卡位，趙雅芝、杜德偉、肥媽、呂方、朱潔儀、梁珮湖和陳曼娜等都是座上客。每逢假日，豪宅都會高朋友滿座，王玉環更會請私廚宴客，絕對是視覺及味覺上的享受！

王玉環獲同事高調慶生。（小紅書）

大批同事上台為王玉環賀壽影大合照。（小紅書）

勁！（小紅書）

坐C位有面！（小紅書）

好多人。（小紅書）