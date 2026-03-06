前東張女神與老公慶祝相識20年冧爆放閃　嫁初戀男友被批天作之合

前「東張女神」林泳淘（Wingto）因主持TVB節目《東張西望》時穿小背心、孭斜孭袋去採訪，吸引不少宅男粉絲，她在2019年離巢後，2021年與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚。日前林泳淘與老公慶祝相識20年，她在IG曬出恩愛合照，並撰長文分享兩人之間的點滴及相處之道！

林泳淘與老公慶祝相識20年

林泳淘寫道：「今朝早見到一篇令人好感觸嘅文章～爺爺同嫲嫲結咗婚60年，佢個孫問佢，愛一個女人一輩子嘅秘訣係咩？佢爺爺話：要愛上不一樣嘅佢，人喺唔同嘅階段，經歷唔同嘅事，諗法同個性上都會產生唔同嘅變化，如果冇調整愛佢嘅方式，唔去理解佢而家需要啲咩，好容易就會有人取代你嘅位置😂所以永遠保持好奇，唔好定格喺啱啱認識嘅時候嘅佢，冷處理佢嘅感受。」

林泳淘與老公一起成長

林泳淘認為一段關係能不能夠長久，很大程度上取決於互相的態度：「有時諗返十幾歲啱啱一齊嘅我哋，同依家嘅我哋的確都已經好唔同，細個柴娃娃，做咩都好開心好容易滿足，之後人大咗出嚟做嘢，再後來搬埋出嚟，離開咗屋企，要學識對自己嘅人生負責，學識交水電媒🤣我哋都一齊學習同成長，一齊經歷好多唔同嘅煩惱。好多時有人問我哋咁多年唔會悶咩？唔⋯當然會有步伐不一致嘅時候，當然會有令人好無語嘅時候⋯但係我依然好鍾意半夜唔俾佢瞓覺煩住佢deep talk，依然會好直白地講出我嘅鍾意同討厭，依然會不斷地重新欣賞佢嘅優點，所以唔同階段嘅林生我都喜歡。（當然唔喜歡嘅位都非常非常之多🤣）」

林泳淘分享對婚姻看法

雖然現今社會，結婚同離婚都不算大事，但林泳淘就有自己的看法：「我嘅理解係，如果鬼揞眼娶咗或者嫁咗個的確唔係咁好嘅人，離開當然係一個選擇，但如果只係因為外面嘅世界太精彩，輕易就覺得可以結婚同離婚，我會覺得有點可怕。結婚嘅誓言係，無論生老病死，順境逆境，都願意愛你、照顧你，呢個係一個好重嘅承諾。所以如果遇到一個真心相愛嘅人，請好好珍惜♥️因為你已經係世界上最幸福嘅人。」

林泳淘同老公被批天作之合

林泳淘在2021年公開婚訊時曾透露當初決定結婚緣於兩次車禍：「話說大約係一年前，我同林生因為輪流炒車，我就帶咗佢去拜拜還神（感謝神，最緊要人冇事）師傅見到我哋個八字就話，哇，你兩個人真係天作之合，個八字咁夾嘅，有無諗住結婚呀？林生就好爽快咁話 : 有呀！呢次係我第一次聽到自己要結婚嘅事，（事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港XDD），跟住師傅好快就俾咗兩個日子俾我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日。（一切都是整定的）」

