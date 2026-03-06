《愛回家》型男簽譚詠麟後吸金力大增　風水屋疑升級豪宅客廳勁大

於《愛．回家之開心速遞》演保安「王朝」的莫家淦由有線過檔無綫後，工作量大增。他在TVB維持「一年一Show」，另簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂公司，將事業重心北移，發展順利，不但升呢春晚主持及網劇男一，更密密登台開騷。早年有報道指，莫家淦篤信風水命理，聽取朋友意見後搬入被稱為「藝人風水寶地」的深井居住，適逢莫家淦亦於此時轉換新工作環境，工作量和知名度與日俱增。日前，莫家淦曬出身處豪宅團年片段，非常闊落！

莫家淦大學畢業後，就加入有線做娛樂主播。（電視截圖）

莫家淦（左二）憑《愛回家》接龍保安一角入屋。（IG圖片）

莫家淦豪宅數十親友團年

莫家淦早前在社交平台曬出團年片段，片段中莫家淦身處豪宅內，莫非屋企又再升級？而莫家淦身處的是一個複式豪宅，除了有木造樓梯外，更設有滑梯增添趣味。莫家淦攬住小朋友，從樓梯上滑下來，相當開心。屋內客廳亦相當闊落，款待數十名親友絕對不成問題。客廳裝有風扇，以及擺有馬兒擺設和植物，裝修以木造暖調為主。莫家淦與數十親友團年，他發文：「享受親子時光，簡單的幸福！」

莫家淦是明星足球隊成員。（IG@mokkakam）

莫家淦（Keith）於《新聞女王》中飾演體育主播「伍家豪」，雖然戲份不算多，但網民都大讚他表現好專業。

莫家淦曾做日薪900元搬運工人及司機養家

莫家淦既是明星足球隊成員，又是譚校長旗下藝人，他亦得到很多機會，入行19年首次做男一，於100集短視頻劇《重啟2003》中擔正。近年他拍住校長在《中央廣播電視總台2024年春節聯歡晚會》中演唱《一生中最愛》，去年榮升春晚主持。莫家淦當時接受傳媒訪問時表示，當晚獲珠寶商贊助18萬8的珍珠頸鏈，自己好少戴如此名貴的珠寶，都有點壓力。他又笑言對於全程講普通話都算應付得到，不過就誤將「張家朗」講成「張振朗」，十分搞笑。

莫家淦捱出頭，去年是他入行21年，雖然本身都有搞眼鏡品牌，不過疫情時冇工開、生意又一落千丈，他為了養家曾兼職做日薪900元的搬運工人、做司機等，甚至想過轉行，幸好獲譚校長賞識，事業再現曙光。

莫家淦在豪宅團年玩滑梯！（小紅書）

滑梯。（小紅書）

勁開心！（小紅書）

好多人！（小紅書）

他戴住的金色珍珠頸鏈，價值18萬8，行頭十足！（IG@keith_mokkakam）

但他透露自己不小心把張家朗講成張振朗，鬧出笑料。（IG@keith_mokkakam）