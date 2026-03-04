黃文標坦承患初期柏金遜症　豁達笑對手震：隻手喺度打緊拍子

黃文標（標哥）早前「再次」參演《尋秦記》而人氣急升。標哥今日（04/3）出席電影首映禮《無毒新境界》時接受傳媒訪問，除了談及自己健康狀況外，也透露了多年老友兼老闆游飈出事當日的經過。



黃文標坦承患初期柏金遜症。（陳順禎 攝）

黃文標透露游飈出事前冇先兆

黃文標（標哥）坦言游飈出事並沒有先兆，說：「冇先兆，即係好突然。佢叫我入房嘅時候，頭嗰五句說話都冇，冇任何異樣。佢突然間伏喺張檯度就話唔舒服。我仲問：『你係咪眼瞓呀？』佢話：『唔係呀，我好唔舒服呀。』咁再講多兩句佢就話，『喂唔得，你幫我 call白車啦。』咁樣。咁跟住就已經陷入半昏迷狀態。」標哥表示，幸好有一班好友幫忙處理游飈的後事。他也透露，現時公司正在重組中。問到游飈太太的狀況，他亦透露經濟狀況不算好：「冇咗個支柱咁其實個經濟狀況就一定係差㗎啦，我都有喺朋友圈嗰度呢就呼籲下就叫大家就做啲心意啦，但係就冇特別話做啲咩籌款咁樣。」

黃文標接受訪問時，右手手震似打拍子。（陳順禎 攝）

黃文標演反派演到入型入格。（影片截圖）

黃文標坦承患初期柏金遜症：隻手喺度打緊拍子

訪問中，黃文標的右手不時會手震，被問起健康狀況時，標哥坦言早前身體檢查後，已證實是柏金遜症初期，十分豁達的回答：「睇咗醫生，咁初步都話係柏金遜嘅初期囉。咁而家試緊啲藥睇下啱唔啱啦。但你見我隻手都喺度打緊拍子。行動慢咗囉。係呀。因為我發覺嘅時候就除咗手震，就係個行動慢咗好多。」