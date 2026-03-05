御用村民黃梓瑋變靚後拍片驚艷網民 綠葉王好友自爆想執執呢部位
撰文：崔力生
出版：更新：
貪靚是女性的天性，不少女仔甚至「愛靚唔愛命」。當中現年57歲、有「TVB御用村民」稱號的黃梓瑋（Jenny），30年前曾接受鼻子整容，可惜沒有適當修復，以致塌壞被嘲，但最近她克服整容失敗陰霾，決心參加TVB Plus節目《醫美直擊首爾篇》，直言希望自己有生之年靚一次。經改造後變靚不少的她，近日與好友李成昌（昌哥）出發到首爾旅遊，兩人更在機場大玩短劇，昌哥竟自爆也想做醫美？
李成昌大讚黃梓瑋變靚
黃梓瑋和李成昌等資深演員近年組成「綠葉旅行團」，經常一起出遊嘆美食，但全以內地城市為主，最近他們終於衝出中國，到韓國遊玩。兩位演員在機場也不忘演一番，片中見到身穿休閒便服、拖著行李箱的昌哥，走過登機閘口時，認不出面前變靚了的黃梓瑋，搞笑地直行直過。
黃梓瑋即叫住對方：「昌哥，你去邊啊？」昌哥這才停下腳步，大讚變靚後的黃梓瑋：「差啲認唔到你呀！」兩人在等候上機時閒聊，昌哥好奇問道：「喂，又話去大西北嘅？點解轉咗去韓國呢？」黃梓瑋隨即解釋，指自己剛剛從韓國回港，覺得當地非常好玩，所以特別向昌哥推介。
昌哥自爆想「植髮」
聽到對方又去韓國，昌哥半開玩笑地表示：「咦？又去做醫美啊？我都想做呀！想做返多些頭髮出來！」影片更加上特效，將昌哥變成了「長髮版」，畫面相當惹笑。不過，黃梓瑋聽後立即表示：「你依家型英帥靚正啦，仲做返頭髮？你有頭髮無人睇你架啦！」黃梓瑋還預告此行帶昌哥去韓國吃好的東西和去好玩的地方，昌哥聽完大呼：「正啊！」可見兩人非常老友。
網民大讚整鼻成功：被驚艷到了
影片獲得網民正評，網民紛紛留言：「妳終於整返好個鼻啦」、「個鼻修復得好好」、「變美了 年輕了 好看 值得」、「靚咗好多，其實真係好勇敢。醫美做得咁好。」、「真係靚返多，被驚艷到了」，而對於網民的讚美，黃梓瑋亦有親自回覆感謝大家。