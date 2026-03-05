御用村民黃梓瑋變靚後拍片驚艷網民　綠葉王好友自爆想執執呢部位

貪靚是女性的天性，不少女仔甚至「愛靚唔愛命」。當中現年57歲、有「TVB御用村民」稱號的黃梓瑋（Jenny），30年前曾接受鼻子整容，可惜沒有適當修復，以致塌壞被嘲，但最近她克服整容失敗陰霾，決心參加TVB Plus節目《醫美直擊首爾篇》，直言希望自己有生之年靚一次。經改造後變靚不少的她，近日與好友李成昌（昌哥）出發到首爾旅遊，兩人更在機場大玩短劇，昌哥竟自爆也想做醫美？

黃梓瑋在TVB出演過逾百部劇集，基本上任何題材的作品她都曾出演，不過她大多數飾演師奶或村民角色，因而有「御用師奶」及「御用村民」稱號。（IG@tzewai128）

大家對於這個面孔一定不陌生。（IG@tzewai128）

黃梓瑋最近決心參加TVB Plus節目《醫美直擊首爾篇》，直言希望自己有生之年靚一次。（影片截圖）

黃梓瑋為變靚狂拮50針長效水光針。(影片截圖)

李成昌大讚黃梓瑋變靚

黃梓瑋和李成昌等資深演員近年組成「綠葉旅行團」，經常一起出遊嘆美食，但全以內地城市為主，最近他們終於衝出中國，到韓國遊玩。兩位演員在機場也不忘演一番，片中見到身穿休閒便服、拖著行李箱的昌哥，走過登機閘口時，認不出面前變靚了的黃梓瑋，搞笑地直行直過。

多位TVB資深演員組成「綠葉旅行團」，四圍玩、四圍食。（小紅書截圖）

經常拍片，而且好生鬼。（小紅書截圖）

都是親切的臉孔。（小紅書截圖）

黃梓瑋即叫住對方：「昌哥，你去邊啊？」昌哥這才停下腳步，大讚變靚後的黃梓瑋：「差啲認唔到你呀！」兩人在等候上機時閒聊，昌哥好奇問道：「喂，又話去大西北嘅？點解轉咗去韓國呢？」黃梓瑋隨即解釋，指自己剛剛從韓國回港，覺得當地非常好玩，所以特別向昌哥推介。

黃梓瑋近日與李成昌出發到韓國遊玩，兩人在機場不忘拍片。（小紅書截圖）

李成昌笑言差點認不出黃梓瑋。（小紅書截圖）

哄得黃梓瑋很開心。（小紅書截圖）

昌哥自爆想「植髮」

聽到對方又去韓國，昌哥半開玩笑地表示：「咦？又去做醫美啊？我都想做呀！想做返多些頭髮出來！」影片更加上特效，將昌哥變成了「長髮版」，畫面相當惹笑。不過，黃梓瑋聽後立即表示：「你依家型英帥靚正啦，仲做返頭髮？你有頭髮無人睇你架啦！」黃梓瑋還預告此行帶昌哥去韓國吃好的東西和去好玩的地方，昌哥聽完大呼：「正啊！」可見兩人非常老友。

二人今次衝出中國，去韓國玩。（小紅書截圖）

黃梓瑋指自己剛剛從韓國回港，覺得當地非常好玩，所以特別向昌哥推介。（小紅書截圖）

李成昌自言都想做醫美。（小紅書截圖）

網民大讚整鼻成功：被驚艷到了

影片獲得網民正評，網民紛紛留言：「妳終於整返好個鼻啦」、「個鼻修復得好好」、「變美了 年輕了 好看 值得」、「靚咗好多，其實真係好勇敢。醫美做得咁好。」、「真係靚返多，被驚艷到了」，而對於網民的讚美，黃梓瑋亦有親自回覆感謝大家。

李成昌笑言想做返多點頭髮。（小紅書截圖）

黃梓瑋笑指李成昌有頭髮反而無人睇。（小紅書截圖）