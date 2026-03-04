周永恆被周曉彤指控上門滋擾感不忿　出招反撃指她求愛不遂

「世紀賤男」周永恆（Roy）日前被網民拍到於港鐵車廂與一名女子親密相擁，隨即惹來「背妻偷食」疑雲。隨後周永恆現身解說相中女子正是太太陳薇，之後再爆出陳薇宣布與周永恆已分居及透過律師申請離婚程序。而周永恆的緋聞女友、前女子音樂組合成周曉彤（Ivy）卻公開發聲，承認與周永恆曾短暫交往，但分手後屢受滋擾，她更目睹了他極端而令人不安的行徑。更表示因受到他長達5個月的騷擾行為，包括頻繁發送信息、打電話、夜半騷擾甚至威脅，最後周曉彤選擇了申請禁制令，以結束噩夢。

周永恆周永恆多次惹官非，稱驚爭人錢多過坐監。（資料圖片/陳順禎 攝）

赤裸上身拍門，但趕極唔走。（周曉彤提供）

事件經報道後，周永恆今日（4日）於社交平台發聲，表示當中存有許多不實的情況，更直指是周曉彤「求愛不遂」，才會如此報復他。周永恆以「由於近日嘅報道過份發酵，當中有太多不實嘅事情本人希望澄清一下」為開首，表示自己與陳薇的關係即使離了婚亦是家人，最後更提供了周曉彤「求愛不遂」的證據截圖：「當日本人在港鐵車廂內擁抱傳媒所講的妙齡少女，實情為我個仔嘅媽咪，當時我正在痛哭正在被安慰，中國人百行以孝為先，當日我爸爸離開咗個世界去咗天堂，就算我哋嘅婚姻狀態點都好呢一世都係屋企人，係個仔嘅父母請問有錯嗎？網絡欺凌同不實嘅報道已經唔係第一次，由於過度氾濫嘅網絡不實資訊已經影響到小朋友嘅正常生活。呢一次我唔能夠再啞忍。」

Model兼前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）。（IG@london1226321）

隨後周永恆列出了4點，以證自己的清白，表示與太太陳薇的關係良好，並非如周曉彤所說的那麼差。

1：上年六月14號已經同太太正式分居，兒子交由太太照顧。期間兒子放假亦間中有見面。



2：我同周小姐，相識多年於上年9月12號被問候之時，之後一個星期左右開始情侶關係，期間每月提供不限於一萬元左右金錢援助用作租金及水電費。嗰段時間我同太太已經成為咗親人同埋朋友亦都有知會。



3：本人從來沒有於報導所及的滋擾，實情為由於多次性格不合及價值觀大不同被分手，被阻止約見兒子及提供贍養費。東西被多次掉到門外，本曾經亦試過報警求助取回東西。



4：周小姐提出分手後多次要求復合不果並在得知家父過身後提出陪伴，見附件截圖：以上四點希望大家能夠辨別清楚有人求愛不遂恩愛成恨而作出報復。



周永恆指周曉彤求愛不遂。(facebook@周永恆ROY CHOW)

周永恆反指是周曉彤死纏爛打。(facebook@周永恆ROY CHOW)

周永恆提供的證據。(facebook@周永恆ROY CHOW)

最後周永恆大打溫情牌，表示自己即使曾犯錯，但現在已經在走回正途的路上，更反問大家什麼是愛：「嘗試問一下到底乜嘢係愛？乜嘢係恨？我已經死老豆，點解大家唔可以留一線？點解要破壞曾經嘅美好？我已經好努力咁重新做人，每日返工十多個鐘做運輸，想過返啲正常人有嘅生活，我只係一個好鍾意音樂嘅運輸工人，希望可以賺啲錢畀贍養費個仔同埋前妻點解唔畀條生路我？網絡欺凌已經唔係第一日嘅事我可以承受到，但係唔係個個人承受到，我曾經做錯過已經好努力咁改，我冇一腳踏兩船，我冇再犯法畀警察拉，腦部手術之後知道自己有後遺症情緒問題已經睇緊醫生食緊藥，可唔可以畀條生路大家行？唔好再騷擾我身邊嘅人，我頂得住，佢哋頂唔住，以後唔拍拖唔緊要，冇女人都唔緊要，我淨係想好好工作，養育個仔照顧媽咪，可以嗎？」