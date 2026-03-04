雪梨爆14歲被「借醉行兇」　拒揭「TVB色魔高層」真身：死人㗎！

雪梨（嚴慧明）早前接受好友翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」專訪後，內容引起熱烈討論。訪問中，二人都是14、15歲未成年已入行，翁靜晶曾被攝影師哥哥揸住槍想在車上「霸王硬上弓」，而雪梨則被TVB高層借醉行兇周圍摸，幸好「求叔」黃樹棠路過見狀即出手打這位高層，對他說：「𡃁妹你都搞？」才救了雪梨一命。



今日（04/3）雪梨姐、米雪姐和徐穎堃、徐偉棟一家人出席電影《無毒新境界》首映禮。訪問中，被問起在翁靜晶YouTube頻道大爆圈中黑暗面一事，雪梨坦言並沒有預先「夾定」訪問內容，全都是暢所欲言。「冇㗎，一團空，roll機就講㗎啦。你唔覺得大家都好自然咩？」雪梨14歲被TVB高層借醉非禮 幸黃樹棠出拳相救：佢話𡃁妹你都搞

雪梨說：「黃樹棠行入嚟，一嘢執起佢，佢話『你𡃁妹都搞？』係咁揼佢，高層嚟㗎，係TVB第一把交椅，我迷迷糊糊睇住佢，心諗『打得好！打得好！』我都想打，但係我起唔到身。」（資料圖片）

雪梨拒揭「嗰個人」真身，表示講呢個故事出嚟，只係想提醒後輩要小心。（陳順禎 攝）

雪梨拒揭「嗰個人」真身，表示講呢個故事出嚟，只係想提醒後輩要小心。（陳順禎 攝）

她續說：「佢問咩我就答咩，咁就係咁囉。」記者直言訪問大迴響，米雪姐亦補充：「夠自然，開心，講嘢暢所欲言，又唔會傷害到其他人。」《香港01》記者問道，有沒有人向雪梨姐，了解這訪問中借醉行兇的「TVB高層」的真正身份。雪梨姐回答：「呢個唔講得，死人㗎，死人㗎！」米雪姐亦替妹妹雪梨姐打圓場：「我希望大家都唔好沉住喺呢一個⋯⋯」雪梨：「係囉，講完就算㗎啦。講畀啲後輩聽，叫佢哋小心啲。」語畢，兩位前輩轉視線轉移到徐穎堃身上，提點她離開座位後，不能亂飲飲品，接着又笑指徐偉棟也應該小心。