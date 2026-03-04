周曉彤爆被周永恆叉頸發死亡威脅：如果我出一句聲，就即刻殺死我

早前有網民影到周永恆與一名女子在地鐵車廂擁抱，其後證實女方為他的太太陳薇，但故事尚未完！周曉彤（Ivy）在網上發文指控周永恆是「恐怖情人」兼欺騙她，其後陳薇又站出，坦言已經與周永恆已辦理離婚手續。因一張地鐵車廂擁抱相，連橫爆出新聞，花生指數急升！



周曉彤。（陳順禎 攝）

周永恆多次惹官非。（資料圖片）

周永恆「前妻」陳薇與仔仔。(IG圖片)

周曉彤近日捲入感情風波，被指介入周永恆的婚姻淪為「第三者」。面對種種流言蜚語與指控，周曉彤今日（03/3）出席電影《無毒新境界》首映禮，親自解開這段糾纏不清的關係內幕。她不但強烈否認「小三」之名，更首度披露自己長期活在周永恆帶來的恐懼之中，直指對方是一名「恐怖情人」。周永恆疑背內地妻地鐵車廂攬女 旁若無人享受溫柔鄉

周曉彤出席《無毒新境界》首映禮。（陳順禎 攝）

周曉彤爆周永恆要睇精神科。（資料圖片）

被逼就範的「掛名女友」：無同居、無婚前性行為

談到兩人的關係起點，周曉彤顯得相當無奈。她透露與周永恆相識多年，起初對方以傾訴心事及請教照顧動物為由接近她，並聲稱正在辦理離婚。面對周永恆猛烈的追求與情緒勒索，周曉彤坦言當初答應交往純粹是為了「敷衍」和安撫對方的情緒。

事實上，兩人交往期間從未同居，亦絕對沒有發生過婚前性行為。周曉彤強調自己只是一個被逼就範的「女朋友」，每星期只敢維持見面一次以配合對方。對於網上流傳她經常提分手的指控，周曉彤大感困擾並吐露心聲：「點解話會有分手一百次呢啲說話，因為一路以嚟我都係想搞返清楚，唔想佢再騷擾我。我覺得好煩好困擾。」

為了徹底擺脫這段讓她喘不過氣的關係，周曉彤透露已經改電話號碼，甚至打算搬屋，務求避開周永恆這個「恐怖情人」。周永恆滋擾前女友赤裸拍門趕極唔走 周曉彤想申請禁制令結束噩夢

周曉彤坦言她只是一個「掛名女朋友」。（陳順禎 攝）

周永恆午夜狂㩒門鐘一小時

除了情緒勒索，周永恆的極端行為更屢次驚動警方。周曉彤憶述最嚴重的一次，周永恆在凌晨三、四點摸上門，連續狂㩒門鐘長達一個小時：「最後嗰次，佢搵我唔到，走去搵朋友搵我，然後佢撳我門鐘，個頻率唔係普通的叮噹，係叮噹叮噹叮噹叮噹叮噹⋯⋯」其後周永恆甚至惡人先告狀報警，向警方謊稱擔心周曉彤有生命危險，導致大批消防員及警察破門而入，令她飽受精神折磨。「開門之後，佢哋話呢位先生聲稱有事，擔心你，所以報警，一路以嚟佢都係做呢啲咁嘅嘢。纏繞住我，我同佢講分手，佢又話要自殺。」

周曉彤坦言周永恆以死威脅。（陳順禎 攝）

否認向周永恆索要生活費

至於近日網上有傳聞指，周曉彤每個月都會向周永恆苛索水電費及租金，她對此大感荒謬並強烈否認：「我冇問過佢攞錢。」她澄清雙方財政獨立，平時出街最多只是互相送贈禮物，有時當作外出消費的補貼，絕對不存在將對方當作「人肉提款機」的說法。周永恆港鐵車廂攬女 緋聞女友周曉彤：呃我離咗婚一次又一次出軌

周曉彤大爆周永恆曾叉頸威脅要殺死她。（陳順禎 攝）

爆周永恆有睇精神科：一路以嚟都威脅我

訪問去到尾聲，周曉彤坦言周永恆的情緒極度不穩定，動輒以自殺作威脅，更爆出對方需要定期求診精神科醫生。經歷了將近一年的身心煎熬，周曉彤自言已經到了崩潰邊緣，並在上星期日正式與周永恆斷絕所有聯絡。

提到未來的打算，周曉彤語氣堅定但難掩餘悸，她直言不會再心軟：「我申請禁制令都要證據，都冇人可以幫到我，跟住警察話最多都係告佢遊蕩，擅闖民居，拉咗之後又係搵返你。我需要嘅係證據，所以一路以嚟我都妥協咗佢好多。佢真係有啲失常行為，令到我驚，所以我都會配合。」

她更指：「佢曾經叉住我條頸，唔畀我出聲，話如果我出一句聲，就即刻殺死我。」