黃智雯進軍教育界　孖仙氣家姐教小朋友戲劇驚揭對方神級背景

黃智雯（Mandy）自從離巢TVB後，事業發展可謂愈來愈多元化！除了繼續演藝工作，先後挑戰舞台劇、經營YouTube外，近日更驚喜宣布「解鎖新技能」，正式進軍教育界，去胞姊Cathy開設的補習中心擔任星級導師，教小朋友戲劇，成為「Miss Wong」。

黃智雯離開TVB後，不時演出舞台劇。（Instagram：wong_manman）

其中《薄伽梵歌》更需要去到國內公演。（Instagram：wong_manman）

兒時不懂表達靠戲劇解鎖心靈 盼做導師助學生排解情緒

Mandy今次投身教育界絕對不是玩票性質，早在童年時期她已有這方面的潛能，她發文回憶起兒時在家中表演的情景：「記得六歲生日會個陣，屋企個廳成為我人生第一個舞台。為咗『天才表演』環節，我同家姐會很認真用心去構思小話劇、排舞、練歌，仲親手畫入場券😌。嗰份純粹而有溫度的快樂，至今仍然無價。」

不過長大後，她選擇投身演藝界，而家姐則往兒童及青少年教育方向發展。她在貼文中透露，透過觀察家姐的教育工作，發現現今許多學生雖然學術成績優異，但在情緒表達和人際溝通上卻遇到不少困難，讓她回想起童年時的自己，同樣是個不擅表達的小女孩，幸好後來遇上舞蹈和戲劇，就像一把「心靈鑰匙」般，一步步將她的內心世界打開。正因如此，Mandy決定加盟家姐的教育中心，化身星級導師，親自落場教導小朋友戲劇、創作與舞蹈，這個新身份意義重大，她坦言：「希望同學仔從中找到勇氣、找到快樂、找到更多可能性。」

家姐擁猛料背景曝光 兩姊妹皆才貌雙全

為了宣傳這個極具意義的新動向，Mandy日前在Instagram分享了與家姐Cathy的近照，網民指二人原來同樣靚女，讚Cathy五官清秀、氣質出眾，她亦很快被網民起底。原來Cathy曾是補習界的知名導師，更曾在TVB收費兒童台的節目《補習升Level》和《極速拼寫講》中擔任女主持，專門教導小朋友英文，形象專業親切。目前，Cathy與丈夫共同創辦英語補習社，事業有聲有色，兩姊妹同樣才貌雙全。

Cathy曾是補習界的知名導師，更曾在TVB收費兒童台的節目《補習升Level》和《極速拼寫講》中擔任女主持。（Instagram：kgehk）

不過Cathy後來與丈夫共同創辦英語補習社，事業有聲有色，兩姊妹同樣才貌雙全。（Instagram：cathywong031）

胡說八道會姊妹恭喜新發展：黃老師你好

自小在單親家庭長大的Mandy，與家姐Cathy感情深厚、互相扶持。Cathy絕對是妹妹的「頭號粉絲」，每逢Mandy有新劇播出，她都會在IG瘋狂轉發宣傳；2021年，兩姊妹更在Mandy的YouTube頻道《與雯同行》中合體挑戰食辣，姊妹互動惹笑又溫馨。今次兩姊妹在事業上聯手合作，不少網民都表示很想報名，而智雯的圈中好姊妹都恭喜她的新發展，如胡定欣留言：「黃老師你好❤️🔥🔥👏」、胡杏兒：「Congratulations Mandy and 家姐❤️（恭喜Mandy與家姐）」胡蓓蔚亦問：「Congratulations 🎉 Any class for ppl my age??（恭喜！有沒有適合我年紀的課程？）」

2021年，兩姊妹更在Mandy的YouTube頻道《與雯同行》中合體挑戰食辣，姊妹互動惹笑又溫馨。（YouTube：黃智雯Mandy Wong）