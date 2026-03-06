港姐陳熙蕊大爆做足6年秘撈兼職　返工幾日才被認出：單對單嘅

《2019年度香港小姐競選》友誼小姐陳熙蕊（Blossom）日前（05/3）出席《慧妍雅集 44週年慈善籌款晚會2026》記者會。早前陳熙蕊被傳與麥明詩哥哥麥明山拍拖，引起外界關注，她出席活動時再次被問及緋聞，大方地否認，澄清雙方純粹是認識的關係，她表示兩人只是「朋友的朋友」。





初入行最想做「Blossom姐姐」

雖然感情生活未有著落，但陳熙蕊將滿滿的愛心都投放在小朋友身上，她分享了一個入行初期的小秘密：在她剛加入公司的第一、兩年，因為本身非常喜歡小朋友，曾經主動向公司力薦自己，希望能獲派主持兒童節目的工作，做個陪伴小朋友的「Miss姐姐」，可惜這個心願一直未有機會實現。

幫小朋友補習：教咗幾堂佢哋先發覺

不過，這並無阻她教導小朋友的熱誠。既然未能做兒童節目主持，她便在不用拍劇的空檔，擔任單對單私人補習老師，主要教幼稚園及小學生英文。除了曾有一年到廣州做直播外，她入行六年來一直堅持這份補習工作。她坦言做補習既能增加一點收入，亦能滿足照顧小朋友的心願。看著學生由不合格進步到接近滿分，讓她極具成功感。身為港姐，被問到家長會否認出她時，她笑言找她補習不關藝人身份事：「其實我好鍾意小朋友嘅，所以我都有教英文。單對單嘅，幼稚園、小學都有。（啲爸爸媽媽會唔會認得你？）通常都係我教咗幾堂佢哋先發覺。」

除了充滿愛心，陳熙蕊在工作上也十分好學。今年首度以會員身份出席慧妍雅集活動的她，坦言見到一班姊妹盛裝為慈善出力，感到非常榮幸。她透露自己從小就十分欣賞向海嵐、朱凱婷（Heidi）和陳凱琳（Grace）等前輩，特別喜歡看向海嵐拍劇。

她更特別提及朱凱婷對她照顧有加，曾教導她許多實用的主持技巧，例如說話的停頓位、如何換氣呼吸等。早前兩人於一部未播出的新劇中合作，陳熙蕊需要用類似司儀（MC）的語調講對白，她特意向對方請教，朱凱婷亦毫不吝嗇地耐心指導，讓她深感前輩們非常肯教人，獲益良多。