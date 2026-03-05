王君馨產後極速修身　與朱凱婷大談湊女經：出嚟做嘢係Me Time！

「慧妍雅集 44週年慈善籌款晚會 2026」即將隆重舉行。連續第二年擔任會長的朱凱婷（Heidi）與同為活躍會員兼晚宴表演嘉賓的王君馨（Grace），日前齊齊盛裝出席記者會。



王君馨與朱凱婷大談湊女經。（陳順禎 攝）

為慈善注入活力

為了呼應今年的「身心靈健康」主題，王君馨透露晚宴當晚將會打破以往慧妍 Ball 較為正經優雅的傳統，為大家帶來勁歌熱舞跳唱歌曲。她表示這首歌講述如何戰勝心靈上的戰場、克服不健康的思想，希望透過愛與盼望帶出正能量，為全場注入活力，務求籌得更多善款。

朱凱婷、戚黛黛、莊思明、黃嘉雯、唐麗球、李慕潔、梁麗翹、鍾子綸、王君馨、陳熙蕊等人出席《慧妍雅集44週年慈善籌款晚會2026》記者會。（陳順禎 攝）

靠「捱更抵夜」極速修身

講到囡囡現時已經 9 個月大，但王君馨的身材卻弗到完全看不出剛生完 BB。被問到極速修身的秘訣，她苦笑指做媽媽本身就是一項極度消耗體力的「運動」。因為BB已經開始學行路、周圍爬和進食，令她每天都要將大量精力放在女兒身上。

王君馨更坦言，新手媽媽最大的難關是夜間的考驗：「夜晚佢可能一個鐘就醒一次去 test 你耐性，嗰吓真係唔淨係體力，係精神上嘅耐性同 EQ 要好高，所以我時時都要祈禱！」她笑言現時能夠出來接洽工作、拍劇或唱歌，反而成為了她珍貴的「Me Time」，讓她能短暫抽身，享受妻子和藝人的角色，這才是她心目中真正的 Work-Life Balance。

朱凱婷連續第二年擔任會長。（陳順禎 攝）

母愛改變人生觀

身旁的會長朱凱婷對此深表認同。作為「資深靚媽」，朱凱婷指自己14歲的女兒已經踏入另一階段，兩母女現在的關係就像「Best Friend」一樣，無所不談；有時她反而會懷念女兒還是BB時「可以一路玩一路錫」的可愛模樣。Heidi 更透露，晚宴當晚有機會帶同女兒一起以嘉賓身份出席。

兩位靚媽亦不約而同地表示，成為母親後心態有極大的轉變。以前可能較注重自我，現在則將焦點放在下一代，更關心社會動向，希望能為小朋友建構一個更好的成長環境。朱凱婷補充，這種為了下一代而努力的心態，能讓她們在面對壓力和不開心時，更快「Push up」找回正能量。

