李連杰寸爆回應換心謠言登微博熱搜首位　曾脫衣證明自己沒換心臟

62歲武打巨星李連杰昨日在台灣出席講座，以「沒有當下的當下，才是當下」為主題與慈濟靜思書軒對談，分享他在名聲與放下之間的體悟。他的22歲的小女兒Jada也陪爸爸出席。在是次訪問中，李連杰除了談及女兒Jade的抑鬱症病情，亦有再次提及他之前入院做手術的事。他直言：「別以為我真的是功夫皇帝，我也是個人，做手術跟一般人沒任何區別，無常就是這樣，人人都是平等，生和死都平等，別白活這一生。」

曾脫衣證明自己沒有換心臟

在訪問上，李連杰還以幽默方式回應去年指他入院換心臟的謠言，調侃道：「說我換人類心臟想象力太小了，怎麽不說我換個華為心臟、小米腎，或者特斯拉的？」盡顯幽默一面，他這句回應更登上了微博熱搜榜第一位，惹來網民熱議，紛紛指傳言屬無稽之談。有關謠傳事源於去年8月，李連傑因頸部良性腫瘤接受切除術後恢覆良好，氣色紅潤、白發轉黑的狀態與年初病容形成鮮明對比。有網民就據此編造「移植逝者心臟」，「換血養小鬼」等離奇傳言，甚至關聯已故少林武僧秋風，傳得相當誇張。有網民就分享了李連杰之前拍的日常片段，指李連杰曾脫衣證明自己沒有換心臟。片中李連杰赤裸，只穿上泳褲去游水以及與愛犬玩耍，身上並沒有見到手術留下的疤痕。

