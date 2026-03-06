是非港姐拍片曬導彈級上圍再度發育？　突變網紅樣遭批：欣賞不來

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹（Emily），憑藉一身古銅色肌膚與性感亮麗外表，被封為「翻版鍾麗淇」。在溫哥華長大的她，大學就讀於美國紐約帕森設計學院，其後再在香港大學修讀市場學碩士課程，有樣有身材有學歷，但參選港姐期間卻捲入不少是非，先被網民爆她「買獎」兼人品差，隨後又流出疑似她與四強止步的佳麗吳芷靖的聊天記錄，不和傳聞甚囂塵上。對此，梁嘉莹曾稱「我哋私底下已經傾過，已經解決咗呢個誤會」，及以「Move on」淡化事件。近年，梁嘉莹積極經營社交平台做KOL，不過在最新一段影片中，她樣貌和身材的變化再次引起網民熱議。

兩周減5kg「港姐食譜」大公開

近日，梁嘉莹在社交平台以過來人身分，拍片分享她的「掉磅計劃」，她透露自己曾試過在短短兩周內成功減掉5公斤，並詳細拆解她的瘦身四大心法。梁嘉莹直言，不少人運動後發現體重無法下降，很可能是因為基礎代謝「卡住了」。她強調，要變瘦的原理其實很簡單，就是要有良好的代謝功能。為了在拍攝工作前保持最佳狀態，她會安排為期兩至三周的密集減肥計劃，分為「吃、內服、動、泡腳」四大重點。

梁嘉莹稱當中「吃」更佔了整個計劃的八成比例。在減肥期間，她嚴格執行「16+8」斷食法，更公開當時的「港姐食譜」：中午12點： 兩個雞蛋、一個饅頭；下午3點： 一袋番茄、一根青瓜、一杯咖啡；晚上8點： 兩個雞蛋、一條能量棒；堅持「萬物五分飽」的原則。

除了嚴格管控飲食，梁嘉莹亦配合內服產品提升代謝，她習慣將其加入咖啡中飲用；並建議「七成有氧、三成無氧」的運動比例，一周內兩三次已經足夠。而最令網民驚訝的，是她的「秘密武器」高及膝蓋的泡腳桶。她自爆：「有一次泡完腳去秤體重，直接掉了0.3公斤！」

展示「導彈級」上圍

在分享影片中，梁嘉莹穿上低胸瑜伽服展示成果。減肥成功的她腰肢纖細，展現出極致的S形曲線。最令網民嘖嘖稱奇的是，梁嘉莹「瘦人不瘦胸」，「導彈級」上圍在窄身衫下更顯豐滿，彷彿再度發育。當她身體對着鏡頭左右搖動時，搖搖欲墜的噴血效果簡直令人窒息，震撼網民眼球。

網民質疑變「網紅臉」

雖然身材吸睛，但梁嘉莹「精緻進化」的樣貌卻意外成為討論焦點。不少網民讚她瘦了又靚了，但也有網民覺得梁嘉莹「變樣」了，不但圓面變尖面，就連標誌性的甜美酒窩都消失無蹤，遭狠批：「現在的樣子欣賞不來，越來越網紅臉。」；而面對網民連環狙擊：「酒窩沒了～」、「你的酒窩呢？之前的酒窩好看啊」，梁嘉莹親自回覆大家，稱酒窩還在。至於被質疑：「法令紋和嘴唇都打波波（填充）了吧？」梁嘉莹也大方回應：「法令紋想打但是不敢，嘴唇就沒想動過」。有網民則為她護航，認為只是拍攝濾鏡開得太重，才導致「變樣」假象。

