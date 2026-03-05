鍾培生曾自爆性能力超強可2小時不間歇做愛　腰力驚人能收放自如

鍾培生昨晚（4日）在IG驚喜宣布向女友莊雅婷（Angel）求婚成功，更在水灣鍾家大宅以電影級規格打造巨型場景佈置，於約30米高空吊威也一躍而下求婚。鍾培生正式「封盤」成為全城熱話，更令鍾培生於4年前在節目中大談性事的驚人言論翻Hit。

鍾培生豪宅內30米高空著地電影級求婚！曾被要求用替身一口拒絕

鍾培生自爆性能力：我好勁！

鍾培生與林作於2021年擔任Bob林盛斌及江美儀的節目《Mean Talk》嘉賓時大談性愛及性慾強弱，當時鍾培生自稱因自細體能很好，所以肌肉控制非常厲害，更能夠滿足了對方的高潮才達到自己的高潮：「我肌肉控制好勁！甚至我身邊有很多男性朋友，很多上市公司老闆私下向我請教。」被Bob問到如何控制時間，鍾培生透露呼吸是最基本，下盤肌肉都很重要：「要收放自如，全部都有得練。（練了多久？）由細練到大。」並指自第一日有性行為就追求完美性愛，全因自己是完美主義者：「我腰力好好，你叫我做100下倒吊仰臥起坐，我也做得到。」

鍾培生自稱可以連續兩小時不間歇持續地進行性愛

提到最長的性經驗多久，鍾培生直言：「我可以一分鐘，也可以兩小時，我的控制能力好好。」，更自稱可以連續兩小時不間歇持續地進行性愛：「我係好勁」，令江美儀及Bob立即瘋狂爆笑。其後Bob好奇問到鍾培生一晚可以做多少次，鍾培生表示不喜歡一晚去盡，亦透露試過大學放假期間，在17日內做了50多次愛。

網民大讚鍾培生勁抽

昔日訪問片段被網民分享到threads，並引起熱烈討論。有不少網民都大讚鍾培生勁抽：「信，睇佢臉部表情，冇笑到，真係控制到😂」、「Kam，但勁抽。😄 樣就毒啲又暗瘡印。但佢有啲莫名嘅執着。勁嘅勁嘅。」、「個黑眼圈大到好似就死咁😂」、「睇得出佢講緊真話🤣」、「唔怪得黑眼圈咁勁⋯」。