離巢小花遊泰曬白滑美腿惹惡意揣測　寸爆反擊被指「想紅想到癲」

現年31歲的前TVB上位小花江嘉敏於去年二月約滿離開無綫，她當時接受電台節目訪問時承認約滿半年前先後跟高層談了三次續約，但最終決心跳出舒適圈，並自揭沒有任何後路。雖然如此，但離巢後的江嘉敏工作不斷，除了為HOY TV主持新節目《好好生活》，更有機會北上發展拍劇。江嘉敏不時更新社交網同大家分享近況，近日她就於IG story分享了她到泰國旅遊拍攝的靚相和短片，卻惹來網民質疑她「想紅想到癲」，江嘉敏忍不住寸嘴反擊，再次引起是非。

江嘉敏真係女大十八變。（IG：@kaman_kong）

江嘉敏性感一面。（IG：@kaman_kong）

曬白滑美腿被網民惡作劇揣測

最近江嘉敏趁假期飛到泰國曼谷度假，且在IG分享了她的性感泳裝美照以及影片，向粉絲和網民大派福利。從她分享的IG story可見，她今次入住的酒店十分奢華，房間連接私人泳池可以直接從酒店進入泳池，隨時隨都可以游水。江嘉敏貼出一張她穿上米白色鉤織上衣內搭比堅尼的性感靚相，大曬美好身材，網民紛紛留言大讚她靚女誘人。她又拍下從房間走去泳池的畫面，鏡頭下可她的一雙白滑美腿，營造出下半身赤裸既視感，這亦引起網民無限聯想。江嘉敏留言表示收到網民質問：「然後我收到第二個多嘅message就係，問我係咪想紅想到發癲，唔著褲就咁行出去人哋個泳池拍片？」面對網民惡意揣測，江嘉敏寸嘴回應說：「會唔會諗過，其實我係著咗泳衣呢？Thank you。」

江嘉敏在泰國旅行曬泳衣美照。(江嘉敏IG)

江嘉敏曬出白滑美腿。(江嘉敏IG)

