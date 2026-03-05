碧咸夫婦風雨不改為Brooklyn送生日祝福　網民心痛：真心愛兒子

萬人迷碧咸（David Beckham）家變事件發生至今兩個多月，大仔Brooklyn封鎖父母及弟妹IG，不僅發表聲明與家人割席，還洗紋身決心與碧咸家族切割。昨日（4日）適逢Brooklyn的27歲生日，碧咸與愛妻Victoria都繼續出Post為愛兒送上祝福，令大批網民感心痛。

Brooklyn發表決裂聲明後，碧咸全家上月首次同框，力撐Victoria獲頒勳章。（IG圖片）

Brooklyn決心為愛與家人割席。（Getty Images）

碧咸夫婦風雨不改為Brooklyn送生日祝福

適逢愛兒27歲生日，雖然被Brooklyn封鎖了IG，但碧咸與Victoria昨晚仍風雨不改為Brooklyn送生日祝福。兩人分別在限時動態分享了Brooklyn的兒時照片，並留言：「27 Today. We love you x」、「Happy birthday Brooklyn, we love you so much」。而Victoria更在與Brooklyn的合照中寫上「I love you so much」，令大批粉絲為兩人感心痛。

碧咸夫婦風雨不改為Brooklyn送生日祝福。（IG圖片）

碧咸分享了與Brooklyn的合照。（IG圖片）

Victoria感性留言向Brooklyn示愛。（IG圖片）

網民替碧咸夫婦感心痛

有大批網民看到帖文後，都為碧咸及Victoria大感心痛，更忍不住留言表示：「Brooklyn有朝一日會為自己所做過的事而後悔」、「媽呀看了之後只覺得只有父母會無條件愛孩子…」、「看起來幾個孩子中他最難養，從出生開始就折磨家長的那種孩子，但往往越是這種小孩父母越放不下。」、「我只看到了一對真心愛兒子的父母」、「天下哪有不愛孩子的父母」、「這不是要體面，是父母對孩子的愛是真實的」。