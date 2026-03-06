王祖藍現身曼谷bts車廂貼地似足當地人　李亞男臉上表情耐人尋味

現年46歲的王祖藍北上掘金多年，參演多個綜藝節目外加直播帶貨，身家水漲船高，一家四口居於王祖藍以李亞男名義，豪擲1.1億港元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，生活舒適寫意，相當享受。王祖藍出身草根家庭，年幼喪父，讀書時已經要承擔一堆債務，最困難時曾經領取綜援。王祖藍在演藝學院畢業後做過港台廣播員、編劇、主持人等，加入TVB後雖然發展不俗，但真正令他「搵大錢」是2021年參與湖南衛視模仿節目《百變大咖秀》開始走紅。除了演藝界，王祖藍去年更進軍飲食業，身家愈來愈豐厚。

王祖藍在2014年台慶舞台上向李亞男求婚（YouTube@TVB USA Official）

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

一家四口好幸福。（李亞男微博圖片）

王祖藍現身bts車廂內似足泰國人

最近王祖藍與李亞男夫妻倆到了泰國曼谷旅遊被不少網民偶遇，有網民在bts遇見兩人並把片段放到社交網上分享，留言寫道：「為什麽要這樣聽語音」。片中可見身穿T恤短褲的王祖藍手挽膠袋，站在bts車廂一角，儼如一個普通的平民百姓，怎樣看也不會估到他是坐擁過億身家的隱形富豪。王祖藍另一隻手拿住手機，把尾部放到耳邊聽語音，相信是列車行駛時太嘈吵令他聽不清楚。有網民指王祖藍的貼地彷彿已融入泰國：「他好像當地人啊」，此評論獲近400個讚。而最有趣的點是站在與他隔了兩米左右的李亞男，她望住老公王祖藍，雖然只看到她的側面，但仍能看到她露出一臉無奈和無語的表情，未知是發生了什麼事，表情令人感到耐人尋味。有網民指李亞男一臉嫌棄，也有網民揣測他們夫妻倆可能在吵架。

王祖藍現身曼谷bts車廂內。(小王子小紅書)

王祖藍在講電話。(小王子小紅書)

王祖藍被指似當地人。(小王子小紅書)