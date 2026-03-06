陳志雲專訪七仙羽師傅　面對誹謗仍不怨自揭遭金主狙擊盼業力化解

2026年，商業電台雷霆881迎來一系列節目改革，「日給力，夜喘息」，在晚間時段加人多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值。雷霆881商業一台逢星期一至五晚上11時至12時，推出深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》。



3月5日起一連三集，主持人陳志雲邀請到堪輿學家七仙羽師傅（七師傅）擔任嘉賓。七師傅於節目中回顧去年人稟高等法院控告YouTuber涉誹謗的心路歷程，並回應逃稅及「無牌做慈善」指控。她亦就近期公眾人物誹謗案件表態，並分享面對是非的信念，相信「一切是最好的安排」交由因果處理。

3月5日起一連三集《又係時候同一天講再見》，主持人陳志雲邀請到堪輿學家七仙羽師傅（七師傅）擔任嘉賓。（官方提供圖片）

面對網路攻擊與誹謗 以慈悲心與正能量化解

陳志雲問及七師傅去年人稟高等法院控告YouTuber誹謗一事，指他透過頻道發表誹謗言論以增加點擊率及「刷存在感」，令她蒙受損失，要求作出道歉及賠償。七師傅表示對方長期在網上「日日鬧日日鬧」，初時不作回應是因為有圈內人提醒:「有名氣嘅人同冇名氣嘅人嘈，有名氣嗰個定輪蝕，所以我一直冇出聲。」她指惟沉默過久被外界解讀為心虛，令不明所以的觀眾難辨真偽，引來更多人加入攻擊，事件愈演愈烈，所以最終決定訴諸法律。她稱入稟後相關攻擊逐漸停止，原因是「背後金主唔再畀錢」。陳志雲追問會否與「金主」接觸，她表示不會，因為對方亦不會承認，稱「等待因果業力自動消解」。她強調自己沒有憎恨這位YouTuber，亦理解對方「做YouTuber要搵題材」。

回應逃稅及「無牌做慈善」指控 理性支援張致恆助自力更新

對於涉嫌逃稅的指控，七師傅予以否認並指外界毋須為她擔心，直言:「因為我畀嘅錢(稅)係最多。」因為她的會計師曾向她指出:「我估你係咁多師傅當中交稅交最多，冇人似你交咁多。」她續指:「逃稅漏稅等同爭大眾嘅錢、爭社會嘅錢，因果業力好重。」她直言就算省下款項，最終仍會用於慈善及公益。

至於被指「無牌扮有牌做善事」的說法，七師傅解釋即使沒有俗稱「88牌」的稅務認可資格，任何人仍可做慈善，但若公開向外界募捐，則需符合相關規定與程序。七師傅表示她過往所做的各類公益事項，如派發食物、社區支援等，一直以自資形式進行，並沒有接受他人捐款。她透露自己不會放棄申請相關資格:「我一定要『88牌』因為將來我要做慈善，我要大量做好多好多慈善，我要成立我嘅慈善基金。我嘅錢最終都係做慈善，係100%sure。」

仙羽師傅否認逃稅及無牌做慈善指控，更談及自己只會理性支援張致恆助自力更新。（官方提供圖片）

談及支援張致恆(Steven)一家，七師傅表示自己並非「亂幫」，更不會直接送樓或每月供養他的子女，她解釋:「點解我冇咁樣做呢?因為我咁樣做嘅話害咗佢，我一定要佢(Steven)有自己嘅責任、自己嘅擔當去賺錢。」她只會選擇性幫助Steven，例如在新年前她預先訂購奶粉及紙尿片，讓對方自行領取，稍後再由她支付相關帳單

盼公眾人物誹謗案件和解收場 桃花旺曾與歐洲王子拍拖

陳志雲問及對於近期有公眾人物誹謗入禀的案件，七師傅表示希望相關事件能以和解作結:「我真係希望雙方和解，不論之前發生咩事都算喇，萬事以和為貴。」她認為法律行動本身已足夠產生警惕作用，亦可令其他網紅收斂;同時提醒以「亂講」換取流量會背上業債，最終需要以福報抵扣，並不划算。

七師傅亦分享自己的愛情經歷，表示自小桃花運旺盛，直言:「外國人見到我就瘋狂」，因此一直有不少追求者，尤其是外籍人士。她憶述，當年曾與一位世界知名的女明星同時愛上一位歐洲王子，形成「兩女爭一男」的局面。雖然王子選擇與自己拍拖，但她覺得浪費時間而決定分手。她坦言:「嫁畀佢唔係咁容易，靚仔又有錢會吸引好多女人，會產生好多不必要嘅煩惱。」

七師傅表示自己自小桃花運旺盛，憶述當年曾與一位世界知名的女明星同時愛上一位歐洲王子，形成「兩女爭一男」的局面。（官方提供圖片）

回顧去年風波，她亦自言有反省與檢討:「去年雖然有好多是是非非，我都檢討自己，可能係自己做得唔夠好。如果我做得唔好嘅地方，傷害到人、影響到人唔開心，都希望同大家講一句對唔住。」她在節目中更帶領陳志雲齊聲念出「能量句」三次:「成個宇宙都喺度幫緊我」，鼓勵大家把逆境視作修行，持續完善自己。