戴祖儀被圈中男藝人死纏兩年找上門 　爆對方真實身份

「宅男女神」戴祖儀（Joey）早前在網上節目分享入行以來最不安的一段經歷，自爆過去兩年一直被一名圈中男藝人瘋狂追求兼騷擾，形容對方行為「好危險、好恐怖」，令她身心大受困擾。



麻雀友變「癡纏追求者」

戴祖儀透露，該名男藝人本來只是透過朋友飯局認識的麻雀友，最初印象只是普通同事，外貌屬「唔算靚仔、樣貌普通」，完全沒有發展感情的想法直至某次聚會後，男方突然向她表白，希望由朋友關係「升級」，令她當場錯愕，即時表明「我哋係冇可能」，勸對方不要浪費時間在她身上，以為清楚表態後事件就此告一段落。

戴祖儀透露男方不是無綫藝人。（陳順禎攝）

戴祖儀今日（5/3）現身葵涌出席音樂劇《我們的青春日誌》宣傳活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我好早就已經閂咗佢可以聯絡到我嘅。因為我係一個好乾脆嘅人嚟嘅 ，即係如果係冇任何嘅可能性，而我又知道對方原來有呢一個心思，就唔好俾任何嘅希望人，無謂浪費佢嘅時間。有人中意自己嘅係開心嘅，當拒絕咗之後，都冇俾任何嘅空間嘅話，我覺得做人都要識得放棄，放棄都係一件好事嚟嘅。」

海兒與戴祖儀今日出席音樂劇宣傳活動。（陳順禎攝）

男方自動找上門

被問到對方是否公司同事？戴祖儀表示：「其實佢唔係我哋公司Tvb，唔知點解係咁寫。同埋我而家係冇再見過佢，亦唔唔會私底下見面，但如果真係撞到，都會禮貌點一點頭。（對方當時如何激進？）我覺得係不請自來，因為我哋班朋友係有一個成日聚會嘅地方，冇日佢突然上門出現，咁樣我覺得呢一個做法系比較唔係咁好。（對方死纏不放離開？）因為當時佢按門鐘，以為有外賣，一開門點知係佢，好多女仔都呆咗，然後佢就入咗嚟，於是我就請佢離開，有咩想講就講完就離開。」

男方經常不請自來。（陳順禎攝）

希望男方尊重他人

問到當時雙方有否發生爭執？戴祖儀表示：「其實又冇，只係問佢仲乜上嚟，其實即係咁樣唔係好 respect在場嘅所有人，都唔係好 respect自己，希望佢自己會諗得通。」