豪門少奶產後暴瘦　出席米蘭時裝週驚現「排骨胸」惹網民心痛

現年37歲的Janice Man（文詠珊）近年在電影圈成績斐然，接連憑多套大熱電影人氣急升，成功站穩當紅一線女星位置。事業得意之餘，她的家庭生活亦相當幸福美滿。自2019年與富三代金融才俊吳啟楠拉埋天窗後，去年9月更開心宣布榮升媽媽，迎來人生新階段。不過，事業心重的JM並未有因為少奶奶身份及生B而放棄工作，近日產後極速復出的她，就飛抵意大利出席米蘭時裝週，其真實狀態引起網民熱烈討論！

文詠珊（Janice Man）在米蘭則以全黑深V造型配上復古捲髮，出席Giorgio Armani 2026 秋冬系列時裝秀（IG@janice_man）

文詠珊（Janice Man）身穿品牌深色系造型服飾，極體幹練俐落（IG@janice_man）

驚現「排骨胸」零浮腫 暴瘦身形惹網民心痛

從社交平台上曝光的照片及影片可見，剛剛誕下BB幾個月的JM，身材竟然完全零走樣，不但沒有半點產後浮腫，甚至比產前更加纖細。有眼利的網民留意到，穿上低領服裝的JM驚現「排骨胸」，胸前肋骨條條分明，瘦削身形惹來大批粉絲心痛。

未執相前驚現排骨胸！（微博照片＠Shadow影丨文咏珊）

非常瘦！（微博照片＠Shadow影丨文咏珊）

產後零走樣。（影片截圖）

狀態大勇如初出道靚樣 默默耕耘拒絕做少奶奶

雖然身形瘦削得惹人憐惜，但無可否認JM的產後復出狀態極佳。在高清鏡頭下，她的皮膚依然白滑緊緻，五官精緻立體，面對鏡頭自信從容。不少網民大讚她得天獨厚，即使升格為人母，樣貌與當年以𡃁模身份初出道時可以說是毫無分別，完全看不出歲月痕跡。JM自從嫁給身家豐厚的吳啟楠後，外界一度以為她會專心做闊太，但她一直默默耕耘，近年憑藉出色的演技在影壇大放異彩，如今更是事業家庭兩得意，絕對是圈中的「人生勝利組」。