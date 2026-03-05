76歲電視劇界大哥曝光一線花旦親密照　貼胸摸腰攬又扮咀艷福無邊

現年76歲的劉松仁近來再走紅，他在2012年播出的無綫經典劇集《名媛望族》飾演「鍾老爺」鍾卓萬，周旋於四位太太之中，被三太太江美儀以黑絲情挑、四太太楊怡咬唇，熱度橫掃社交平台。劉松仁亦活躍於內地社交平台，日前他曬出多張與不同一線花旦的親密合照，其中不乏視后級人物，又攬腰又扮咀咀，尺度令人震驚！

《大時代》作為經典神劇，當然有不少神角色，而劉松仁飾演被欺壓的弱智人士更是極為出色，不少人看到他被欺壓時都痛恨得咬牙切齒。（《大時代》螢幕截圖）

《名媛望族》中江美儀色誘劉松仁（《名媛望族》劇照）

2012年《名媛望族》劉松仁和楊茜堯。（劇照）

劉松仁和楊茜堯咬唇戲。（《名媛望族》劇照）

劉松仁與一線花旦攬攬抱抱曝光親密照

劉松仁日前在社交平台曬出多張與無綫花旦的親密照，多是陳年舊照。第一張是劉松仁與佘詩曼的攬攬照，劉松仁摸上佘詩曼背脊，佘詩曼貼住攬上劉松仁，臉貼臉十分親密；另一張也是攬攬合照，背景似乎是夜場！

除了佘詩曼外，還有鄧萃雯、宣萱、胡杏兒、楊茜堯、陳慧珊、周麗淇、梁靖琪，另有韓星秋瓷炫、明智妍及李喜真。劉松仁與多位女星合照時均有親密身體接觸，梁靖琪、陳慧珊也攬上膊頭扮咀咀劉松仁，劉松仁在化妝間合照也攬上楊茜堯條腰，實在艷福無邊！

劉松仁不時與好友聚會 。（米雪微博圖片）

劉松仁坦言：「我一直都在戀愛中」

劉松仁指美女當前坐懷不亂不容易，在與不同女演員在戲中有一段情，如同一直在戀愛中。劉松仁發文：「美女當前，坐懷不亂，談何容易？！我拍戲多年，每部戲都有女主角。通常男女主角之間，都會有一條愛情線。當妳投入角色，投入一段關系，妳就會享受到一段愛情一—不一樣的愛情。真的很迷人，很令人向往。那種感覺一直吸引著我，可能也是我喜歡拍戲的一個原因 （一笑）。妳能享受到愛情的浪漫，那種酸甜苦辣、喜怒哀樂、恩愛幸福，還有離別時的淒苦，種種感受都讓妳刻骨銘心，無法忘懷。最特別的是，這一切都不需要負責，因爲它們都不是真實的。一部戲結束時，感情也就結束了——因爲所有這些關系都是虛幻的、不真實的。然後妳叉投入另一部戲，進入另一段情感，另一種男女關系。妳盡可以去感受、去享受、去經曆、去體驗各種各樣的情愫。我甚至有過這樣一種感覺：我不需要戀愛，因爲我一直都在戀愛中。劉松仁＃佘詩曼#鄧萃雯＃宣萱＃胡杏兒＃楊茜堯#陳慧珊#秋瓷炫＃周麗淇#梁靖琪#明智妍#李喜真」。

楊玉梅與劉松仁拍《碧血青天珍珠旗》。(影片截圖)

江美儀因劇集講一連串英文對白，成為全城熱話。（劉松仁微博圖片）

劉松仁與細20年空姐太太相愛逾30年

劉松仁與太太的感情亦恩愛得令人羨慕，他於1992年在往加拿大的航班上，邂逅了當時任職空姐、細20年的蘇嘉燕，在飛機上一見鍾情，更在幾個月後便閃婚，至今婚姻踏入逾億30年，相當浪漫。

劉松仁曝光多張與女星的親密照。（小紅書）

劉松仁與佘詩曼。（小紅書）

好親密！（小紅書）

型！（小紅書）

扮錫錫。（小紅書）

同宣萱。（小紅書）

貼頭。（小紅書）

貼胸合照，艷福無邊！（小紅書）

令人羨慕（小紅書）

正。（小紅書）

同楊茜堯。（小紅書）

同陳慧珊。（小紅書）

好Closed。（小紅書）

扮咀。（小紅書）

又扮咀。（小紅書）

宣萱！（小紅書）

好多女星。（小紅書）

劉松仁同好多女星都好好！（小紅書）

劉松仁好開心。（小紅書）

劉松仁話是「他們攬我」。（小紅書）