TVB小花追仔成功獲富貴老公錫到燶　收逾50萬名錶高調放閃

現年29歲的TVB小花陳嘉慧（Erica），入行短短幾年就擔正做劇集女一，前途無限備受力捧，但2023年10月她突然閃嫁圈外富貴男友Calvin，同年年底公布懷孕喜訊，之後她就停工專心養胎，翌年3月順利誕下愛女，專心相夫教女。去年8月陳嘉慧宣布懷有第二胎，上個月初順利誕下一子，成功湊成「好」字！陳嘉慧成功三年抱兩，更獲老公錫到燶，獲老公送上逾50萬的名錶！

陳嘉慧閃嫁圈外富貴男友Calvin。（IG@001ericackw）

激罕性感。（IG@001ericackw）

好恩愛。（IG@001ericackw）

陳嘉慧（Erica）在2023年10月閃嫁圈外富貴男友Calvin，婚後2個月即宣布有喜。（資料圖片）

放閃！（IG@001ericackw）

2024年3月順利誕下愛女。（IG@001ericackw）

專心湊女。（IG@001ericackw）

去年8月宣布懷第二胎。（IG@001ericackw）

去年宣布懷第二胎。（IG@001ericackw）

上個月順利誕下一子。（IG@001ericackw）

陳嘉慧獲老公送逾50萬名錶

早前陳嘉慧趁着情人節高調放閃，曬出多張夫妻合照，並寫道：「Happy Valentine's Day to my adventurous partner. Thank u for turning ordinary life into an extraordinary journey. Let's go for more craziness together!（祝我熱愛冒險的伴侶情人節快樂！感謝你將平凡的生活變成了一段非凡的旅程，讓我們一起體驗更多瘋狂吧！）」她更獲老公送上AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK系列名錶，估計價值逾50萬，相當大手筆！

三年抱兩！（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

名錶！（IG截圖）

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK系列名錶。（網上圖片）

估計價值逾50萬！（網上圖片）

陳嘉慧婚後三年抱兩

陳嘉慧在2016年參加無綫電視臨時演員招募，曾客串劇集《溏心風暴3》，之後報讀TVB第29期藝員訓練班，畢業後順利入行。2019年陳嘉慧在劇集《解決師》中飾演學生，翌年憑《迷網》中飾演變臉情婦「牛嘉碧」一角而大獲好評，其後更擔正劇集《愛上我的衰神》女主角，極速上位！不過自2023年結婚生女後，陳嘉慧一直停工專心湊女，直至去年2月終獲安排拍攝節目《養生之旅》，但同年宣布懷第二胎後又停工養胎，今年2月誕下囝囝。

一家三口。（IG@001ericackw）

溫馨。（IG@001ericackw）

恩愛。（IG@001ericackw）

三年抱兩！（IG@001ericackw）

三年抱兩！（IG@001ericackw）

水着照。（IG@001ericackw）

好Fit！（IG@001ericackw）

養尊處優。（IG@001ericackw）

去年年初陳嘉慧接受《香港01》專訪時表示希望事業步步高升。（資料圖片）

又指「之後再穩定啲先再考慮生B。」（資料圖片）

到黃大仙求籤希望獲安排多點工作機會。（資料圖片）

拍攝節目《養生之旅》。（IG@001ericackw）