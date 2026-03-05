鍾培生莊雅婷｜保錡恭喜「兄弟」訂婚　被鬧「菠蘿雞」：關你X事

「百億富三代」鍾培生昨晚（3月4日）突然無預警發佈求婚片，把豪宅變身為動漫《進擊的巨人》的場景，向民建聯小花莊雅婷求婚成功。莊雅婷於2025年以23歲之齡當選西貢區議員，屬民建聯成員，上年曾選參港姐，但隨後因社會討論而宣佈退選以專注區議會職務。她除了樣子甜美，還非常熱愛國家，是現任區議員中最年輕的一位，曾擔任國安法5周年論壇的嘉賓。鍾培生在Instagram上載求婚片段後，多位網民留言恭喜，其中ERROR成員吳保錡亦留言恭喜鍾培生，慘被鬧「菠蘿雞」。

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

保錡恭喜鍾培生被斥「菠蘿雞」

鍾培生在Instagram上載在高空飛下向莊雅婷求婚的片段，並留言向莊雅婷示愛：「我承諾 我會愛你、保護你、照顧你 一生一世」。吳保錡留言恭喜鍾培生：「恭喜晒兄弟」。有人回覆斥保錡：「關你X事咩菠蘿雞」，又有人鬧：「有人當佢係隻狗都不如」。面對難聽說話，保錡不動怒回覆：「你開心咪得啦」。至於鍾培生則回覆保錡：「thx bro」，關係未受影響。

保錡曾與鍾培生派膠餐具

鍾培生與吳保錡關係不俗，鍾培生曾公開表態不滿木製和紙製餐具難用，上月他在大埔區聯同該區市民吳保錡一齊派即棄膠餐具。保錡在社交平台分享派餐具片段，寫道：「大年初四同 @khdcheung喺大埔派餐具No bullshxt let’s go」。

保錡恭喜好友鍾培生求婚成功，被網民鬧「菠蘿雞」。（IG圖片）

鍾培生回覆保錡：「thx bro」。（IG圖片）