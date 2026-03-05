Edan錫錫片現逆天膚質　自揭禁絕皮膚敏感、增強抵抗力秘招

現年29歲的MIRROR成員Edan Lui（呂爵安）近日人氣爆燈，他有份參演的賀歲片《金多寶》票房已強勢突破千萬大關，馬不停蹄跑戲院謝票！Edan向來以「零偶包」的率直搞笑形象，搭配鋼琴才子的「反差萌」瘋狂吸粉。情人節當日，Edan在社交平台突襲式上傳「錫錫」短片冧盡爵屎，鏡頭近到連毛孔都見到，網民驚呼：「點解咁忙都完全冇粒粒痘痘、三更半夜都咁精神玩IG？」



「奔三」危機感爆發 最怕皮膚抗議爆瘡、抵抗力下降

作為團隊中的氣氛擔當，Edan在網上留下無數「表情包」，一時大笑一時翻白眼，但臉上竟然無皺紋零瑕疵。沒有偶像包袱的他，為觀眾帶來歡樂，這份率直不僅讓他贏得大眾喜愛，更讓他在演藝事業上大放異彩。從《大叔的愛》中深入民心的「田田」，2022年憑處男作《闔家辣》正式進軍影壇，去年舉辦首個個人演唱會《EDAN LUI「e to E」 LIVE 2025》，到近期主演的賀歲片《金多寶》報捷，Edan成功脫變成歌影視三棲實力派。

Edan為冧fans，直接用顏值暴擊。近距離獻吻，皮膚細緻到令人羨慕！

偶包碎一地，Edan以醜樣濾鏡同粉絲互動。

面對繁重工作，Edan始終堅持「對舞台負責，先要對身體負責」的信念。

踏上舞台的一刻，就要拼盡全力演出，自己更有責任要保持最佳狀態，發揮100%！

Edan現身韓劇，同Oppa李帝勳有對手戲！

在演藝事業的高峰期，即將「奔三」的Edan，與大家一樣擔心皮膚「唔聽話」，更怕體力衰退影響表現。年輕時熬夜幾晚都無事，現在一旦疲累便無所遁形，顯得極其憔悴。抵抗力下降連「眼神都跌watt」，無論補眠多久也難以恢復體力，相信都是不少網民的心聲。原來身體機能一旦出現疲累、腸道毒素積聚，皮膚就會立刻「抗議」。最令人困擾的是突如其來的敏感泛紅，甚至在重要拍攝前夕爆出痘痘、粒粒，這時就要靠化妝師「重手」遮醜，甚至要出動厚粉急救。Edan一向敬業，作為演員要發揮最佳表演，一定要照顧好自己身體。若因食無定時而導致腸胃敏感，拍戲時突然腹瀉，經常跑廁所已經夠尷尬，更令戲組進度受阻，真的「壓力山大」！

知道凍飲甜嘢對腸胃皮膚唔好，但真係好難忍口架！

Edan出名同阿妹感情好，連皮膚狀態都「唔輸蝕」。

開工前「一倒即食」 Edan靠日本No.1益生菌保持神采

Edan試過多種整腸及護膚偏方，但最後都因為太麻煩而放棄。直到他遇上日本百年大藥廠研發、連續27年銷量No.1的Bifina Si益生菌-強免疫配方。產品採用專利「3層耐酸性晶球技術」，確保益生菌能抵抗胃酸直達腸道，配合比菲德氏菌及珍貴乳鐵蛋白，全方位增強免疫力。Edan每日開工前將1包直接倒入口中，配室溫水送服。他十分欣賞這款檸檬口味的益生菌易入口又方便，服用一段時間後發覺抵抗力有所提升，腸道健康自然少生病，就算流感高峰期都沒有「中招」，完全是為他這種大忙人而設。

腸道健康，皮膚自然少發炎敏感，身體強健唔易病，先可以支持Edan繼續Job接Job！

究竟是什麼讓Edan如此信賴？立即拆解這款強效配方的3大核心技術成分，如何透過調理腸道微生態，讓他在鏡頭前維持最佳狀態：

1. 核心免疫蛋白「乳鐵蛋白」抗菌抗病毒的防禦盾

益生菌除了幫助整腸，配方中更加入了被譽為「健康第一道防線」的珍貴乳鐵蛋白。它能優化免疫機能，特別針對敏感皮膚進行調理，減少細菌入侵，減低生病機會。這正是Edan能在轉季或熬夜後，皮膚依然免受敏感泛紅、痕癢困擾的關鍵，從基礎改善腸道黏膜免疫力。即使在如此緊湊的行程中，Edan依然能夠遠離病菌困擾，時刻保持最佳狀態！

2. 打造「好菌生態圈」自生維他命B群

比菲德氏菌在腸道內會分泌醋酸與乳酸，將腸道打造為好菌最愛的酸性環境，維持微生態平衡，它還能幫助製造人體所需的維他命B1、B2、B6等。但體內的比菲德氏菌數量會隨年紀增長而急劇減少，且無法自我生成，需要額外補充。Bifina Si益生菌-強免疫配方含25億比菲德氏菌，為日忙夜忙的Edan補充能量，自然容光煥發，連化妝師都大讚「好底子」！

3. 革命性「3層耐酸性晶球技術」存活率高達90%

市面上許多益生菌會被胃酸消滅失去功效，但Bifina Si益生菌-強免疫配方擁有革命性專利「3層耐酸性晶球技術」，能保護25億比菲德氏菌安全通過胃酸直達腸道。這就像為益生菌穿上了「防彈衣」，確保發揮最強活性，幫助定時排便順暢，踢走因壓力導致的宿便肚腩，讓 Edan穿起修身舞台服依然線條分明。

7天清理腸道 1個月改善濕敏

研究證明，森下仁丹「Bifina Si益生菌強免疫配方」很快就在體內產生正面效果，用後1星期就能讓排便暢順和定時有效清走宿便；使用2星期可令排便次數2倍提升，胃氣問題亦得到顯著改善，同時減走胃脹和假肚腩；1個月後就能明顯改善皮膚過敏，更獲得80%用家認同產品能改善濕敏症狀。

萬寧及3ChemBio限時優惠：

日期︰3月6日至19日

Bifina S 益生菌 買4送1 低至$199.2/盒 (單盒價:$249)

Bifina Si 益生菌 買4送1 低至$224/盒 (單盒價:$280)

立即購買：https://bit.ly/3ORd255

了解更多：www.jintan.com.hk

(資料及相片由客戶提供)