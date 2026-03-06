前TVB最美親生女急雪卵揚言生4個　離婚後疑恨做人母狂攬錫姪仔

現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘），去年承認與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）離婚，難敵7年之癢。苟芸慧由原本的少奶奶生活，再度復出幕前接Job，又周遊列國滑雪騎馬，生活無憂。當年苟芸慧以35歲之齡嫁予陸漢洋，兩人多年來未誕一兒半女。苟芸慧曾揚言生夠4個組織大家庭，婚後兩年為生B雪卵。可惜終未能與陸漢洋圓夢。苟芸慧日前曬出與姪仔姪女聚會的片段，苟芸慧又攬又錫，疑恨仔心切。

苟芸慧去年與陸漢洋離婚。

苟芸慧見姪仔姪女勁興奮

苟芸慧日前在Instagram上載多段影片。苟芸慧出席聚會，見到姪仔姪女十分興奮，瘋狂打卡。苟芸慧先同姪女拍片，姪女對住鏡頭伸脷扮鬼臉勁可愛，苟芸慧寵溺望住姪女。之後她又攬住姪仔，扮咀咀姪仔，姪仔坐定定在苟芸慧懷中，而苟芸慧似乎與姪仔關係更親近。

苟姑娘。(苟芸慧ig)

苟芸慧好喜歡小朋友。(苟芸慧ig)

苟芸慧身材好。（IG@joyfulck）

苟芸慧雪卵疑心急瘦身暈倒送院

苟芸慧認為家庭是一切，她發文：「Family is not an important thing, it's everything. 想我古靈精怪的小姪女和永遠成熟善良的小姪子。」苟芸慧結婚時表示希望享受一段二人世界的時間，兩至三年後才計劃生育。其後為免年齡漸長影響卵子質素，苟芸慧決定先接受雪卵手術。惟注射排卵針後身體需要時間休養復原，苟芸慧疑因心急跑步瘦身而令身體不勝負荷，落街跑步時驚現頭暈冒冷汗、呼吸困難，幾乎休克，最後由救護車送進醫院。經診斷後，醫生指她的血糖指數過低，到達危險水平，需留院接受觀察。

苟芸慧同姪女拍片！（IG影片截圖）

姪女好百厭！（IG影片截圖）

苟芸慧錫爆姪仔！（IG影片截圖）

苟芸慧當年婚照。（IG/@joyfulck）

苟芸慧與陸漢洋 (ig@joyfulck)

苟芸慧的泰服造型超索，更被網民讚似泰國王后。（IG@joyfulck）

苟芸慧修身後回復顏值顛峰。（IG：@joyfulck）

苟芸慧靚女！（IG@joyfulck）

苟姑娘學滑雪。（IG@joyfulck）

單身後狀態更好！（IG@joyfulck）