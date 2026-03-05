林作質疑莊雅婷被求婚未有答應　鍾培生霸道總裁式14字回應網民

鍾培生昨晚於社交平台驚喜宣布向區議員女友莊雅婷（Angel）求婚成功，他選用了《進擊的巨人》式求婚方式，從淺水灣鍾家大宅以30 米高空威也一躍而下，在社交平台引起熱議。不過，有網民就指二人望落不太熟絡，指莊雅婷感覺不似自願，林作發文稱：「我可以從法律上100%同大家講：條女，並沒有答應。」而人稱「何文田金冬天」的知名網民也在鍾培生的帖文下發問：「請問她有說yes嗎？」而鍾培生也親自回覆：「我冇問過佢問題，我係叫佢嫁俾我。」絕對是霸氣盡現！網民也再回應：「這是通知，不是商量」、「呢啲係咪叫霸道總裁feel」

鍾培生宣布向莊雅婷求婚成功。

鍾培生與莊雅婷突然宣布婚訊。（IG@khdcheung）

《巨人》式求婚成為網上熱話。（IG@khdcheung）

他選用了《進擊的巨人》式求婚方式，從淺水灣鍾家大宅以30 米高空威也一躍而下，在社交平台引起熱議。（IG@khdcheung）

莊雅婷參選港姐後退選。（資料圖片）

莊雅婷在社交平台開腔回應。（IG@莊雅婷）

林作轉發鍾培生的求婚片段，並說：「我可以從法律上100%同大家講：條女，並沒有答應。」（IG@jolamchok）

林作轉發鍾培生的求婚片段，並說：「我可以從法律上100%同大家講：條女，並沒有答應。」（IG@jolamchok）

人稱「何文田金冬天」的知名網民也在鍾培生的帖文下發問：「請問她有說yes嗎？」而鍾培生也親自回覆：「我冇問過佢問題，我係叫佢嫁俾我。」絕對是霸氣盡現！（Threads@khdcheung）