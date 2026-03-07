吳業坤剛失「一哥」地位即迎天大喜訊　日籍妻晒安產御守疑有喜

吳業坤（坤哥）自2022年宣布迎娶日籍女星浜口愛子（Aiko），浜口愛子甘願放棄日本老家跟坤哥搬到香港生活，並一直努力學習廣東話。兩公婆經常在社交平台高調放閃，非常恩愛。浜口愛子近日在網上晒出神社御守，疑似造人成功。



網民話坤哥好幸福。(浜口愛子IG)

二人經常晒恩愛。(浜口愛子IG)

結婚近4年。（IG/@kwangorrrrrr）

太太晒「安產御守」惹大肚疑雲

坤哥婚後一直表示有意生育，而這個願望似乎終於成真！日前，浜口愛子在個人社交平台上載了最新動態，當中最引人注目的是她晒出了一個來自日本神社的御守，該御守是專門祈求母子平安、分娩順利以及孩子健康成長的「安產御守」，紛紛揣測愛子是否已經成功懷孕。

浜口愛子晒安產御守。

事業受阻滯 悄悄除名失「一哥」地位

雖然家庭生活疑似迎來好消息，但坤哥的事業發展卻被指陷入樽頸。近日有粉絲發現，吳業坤的名字竟然在官方的男歌手名單中被悄悄除名。回顧坤哥當年橫掃樂壇頒獎禮的聲勢，曾一度被視為公司的力捧對象，甚至穩坐「一哥」寶座。然而，隨着近年不斷有實力強勁的「怪物新人」冒起，男歌手之間的競爭異常激烈。有指坤哥在公司的資源及排位已大受影響，如今更面臨被除名的窘境，明顯失去昔日的「一哥」地位，事業發展備受阻滯。

TMG在Facebook的旗下歌手名單，吳業坤的名字已被悄悄除名。（Facebook＠TVB Music Group）

吳業坤過年帶病超強Bass任嘉賓（YouTube@TVB 娛樂新聞台）