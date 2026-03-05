女團VIVA首當演唱會嘉賓 李晞彤爆臨場加頸圈套關智斌：好大壓力
撰文：吳子生
關智斌（Kenny）近日於澳門百老匯舉行《關智斌演唱會2026 The Endless Adventure Live in Macau》，特別邀請同門師妹女團VIVA首次擔任演唱會嘉賓，合唱《相對濕度》並solo表演《FOMO》，全場氣氛熱烈。
VIVA初登大舞台戰戰兢兢挑戰經典歌曲
VIVA女團成員李晞彤（Carina）今日（5/3）現身葵涌出席音樂劇《我們的青春日誌》宣傳活動，她將參與《Nancy戀噏Show》演出，接受《香港01》訪問時表示：「其實做 Kenny嘅嘉賓，簡直就係受寵若驚，我唔知道大家有冇睇，我哋之後post嘅片段，其實要做相對濕度係好難可以超越到大家睇開嘅version嘅，所以我哋四個都係非常之戰戰兢兢。」
李晞彤感激前輩
李晞彤續說：「其實都真係好開心 ，因為VIVA都係第一次去做演唱會嘉賓 ，所以我哋排舞嘅時候已經好興奮啦 ，然後 Kenny亦都超級專業，俾咗超多嘅指導我哋，同埋嗰個頸圈嗰part，都係呢去到澳門真係綵排嘅時候先至加，所以其實我嗰下係好有壓力，始終 Kenny都係一位前輩，同埋佢係好吸引，佢一望住我就暈。」