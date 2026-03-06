東張西望｜內地男娶港女原來有目的　悲慘遭遇聽到吳幸美喊晒口

TVB節目《東張西望》一向都會報道不少騙案，無論是情騙、電騙等，都會詳細報道，希望大家不要墮入陷阱。昨日（5日）一集就講到苦主阿娥「報東張」，表示「嫁錯內地夫」，原來內地丈夫一開始的目的，只是為了一張香港身份證。

阿娥獲父母安排下認識內地丈夫阿成

年過40歲的阿娥在30多歲時獲父母安排下認識內地丈夫阿成，二人見過10次左右便閃婚。曾經做生意的阿成，因為疫情而轉做清潔工，雖然朝不保夕，但與阿娥依然結婚。阿娥婚後嫁雞隨雞移居內地，便發現阿成當初對自己許下的承諾沒有兌現，而生活模式更有天淵之別，內地不會給妻子生活費，阿成直指已供住及食，還想怎樣。阿娥受不了想回香港時，竟發現自己懷孕：「我唔想小朋友一出世就冇咗爸爸，因為都幾影響小朋友，之後我都算啦，可能佢喺大陸會好啲啦。」結果她隻身回到香港生活。

阿成經常帶兒子去玩顯慈父

兒子邦邦出生後，阿成經常帶兒子去玩，盡顯慈父的一面。當以為可以挽救這段婚姻的時候，阿成向阿娥開口借10萬元，表示想買車來開工。阿娥認為這些應該是自己負責，之後阿成便「拉黑」了她：「兩夫妻你咁都可以拉黑我，即係你做人都唔係咁囉。大家係兩夫妻你拉黑我，我點搵你？」

阿娥再次心軟

《東張西望》主持吳幸美問邦邦有沒有想念爸爸：「想唔想見到爸爸？」只是邦邦用力的點一點頭，但亦可見父子二人有多疏離。失蹤了一段時間的阿成，突然出現找阿娥，原來他突然出現是有目的。阿娥表示阿成向她說「夠期申請佢落嚟香港」，這個時候阿成又承諾會照顧阿娥母子，為了一張身份證他直接寫了一份協議，阿娥又心軟申請他來香港。

吳幸美聽阿娥悲慘遭遇聽到喊

結果阿成拿到身份證後沒有通知阿娥，來到香港一個月後，阿娥才從朋友口中得知阿成拿到了身份證。阿娥致電阿成後，阿成表示阿娥應該找另外一個人來嫁：「佢就話忍咗我4年，話覺得我應該搵個有錢嘅人去嫁，唔應該同佢一齊。我話吓你攞完身份證之後你咁樣同我講嘢！佢講啲說話好難聽。」節目組嘗試聯絡阿成，最初阿成是有聽電話的，但一聽到阿娥表示身份後立即掛掉電話。而吳幸美在與阿娥傾談中亦聽到哭，可能是聽到阿娥的遭遇後，深感同情。

