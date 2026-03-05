周永恆周曉彤續隔空罵戰　男方反撃赤裸上身原因：唔著衫有咩問題

「世紀賤男」周永恆早前因被網民拍到於港鐵車廂與一名女子親密相擁，隨即引起了不少的熱議，先是太太陳薇宣布與周永恆已分居及申請離婚程序，在車廂擁抱純粹是男方家有白事，想給予她支持；與此同時，周永恆又因此再爆出與前女友周曉彤的恩怨。周曉彤大爆被周永恆長達5個月的騷擾，又指會申請禁制令來結束噩夢，更大爆周永恆的「陰謀」。

當然周永恆亦選擇反撃，在社交平台公開與周曉彤之間的信息內容，直指她求愛不遂。周曉彤其後又爆被周永恆午夜狂㩒門鐘一小時，又公開其赤裸上半身的閉路電視照片，繼續隔空展開罵戰。昨晚（4日）周曉彤在活動接受傳媒圍訪時，直斥男方是「恐怖情人」，表示：「我同佢講分手，佢又話要自殺。」、「佢曾經叉住我條頸，唔畀我出聲，話如果我出一句聲，就即刻殺死我。」

周永恆多次惹官非。（資料圖片）

周永恆指周曉彤求愛不遂。(facebook@周永恆ROY CHOW)

周永恆反指是周曉彤死纏爛打。(facebook@周永恆ROY CHOW)

周曉彤隔空罵戰。（陳順禎 攝）

周永恆再發文反撃周曉彤

今日（5日）周永恆再於社交平台發文反撃周曉彤，反問大家「人唔著衫有咩問題」，之後又解釋當時發生什麼事：「我喺屋企成日都唔著衫㗎，嗰日係咁嘅，有人就唔記得帶鎖匙我又瞓咗覺，然後有人返到入嚟嘅時候，一腳伸落我度，咁我梗係發脾氣啦。都唔知發夢定乜嘢，跟住有人好驚匿埋喺廁所，驚恐症發作喺度報警，我喺屋入面打開道門見到有警察上嚟，同警察解釋緊乜嘢事，警察見到我隻腳瘀曬又著住條底褲。」

周永恆再於社交平台發文反撃周曉彤。(facebook圖片)

周永恆表示當時自己其實是在屋內

周永恆表示當時自己其實在屋內，而周曉彤所貼出的半裸照片是他走出屋外與警察解釋時候拍的：「記住呀，係喺屋入面呀。就咁畀人哋偷拍咗都唔知咩事，凌晨三點鐘瞓緊覺你想我乜嘢樣？周小姐你有冇道德㗎？屋企入面你嗰啲攞嚟影低你嗰啲動物嘅CCTV，究竟影咗我幾多嘢？」周永恆亦叫周曉彤把全片公開予大家觀看，更直指周曉彤全屋都是閉路電視：「仲有你將我喺你門口希望你開門畀返啲嘢我嘅嗰啲門前嘅片變成我係滋擾你，你自己諗下你掟咗我啲嘢出門口幾多次？我有幾多次凌晨第二日返唔到工？你攞嚟影住你啲動物嘅嗰啲屋入面嘅CCTV咁樣用，究竟你有冇道德？」到底誰是誰非，真的要他們二人才知道。

周曉彤坦言周永恆以死威脅。（陳順禎 攝）