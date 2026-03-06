TVB新聞主播譚詩雅坦言離巢真正原因　曾因過勞而入院

TVB新聞主播譚詩雅憑甜美的外貌和專業的表現而備受觀眾喜愛，近日她正式宣布離職，引來大批網民感嘆與不捨。她在社交平台上發文表示對TVB的感激，並坦言離開的原因，道出背後令人惋惜的真實原因。

譚詩雅宣布離巢。(facebook圖片)

譚詩雅直言兩年間已超額完成目標，但未有透露新去向。（IG@ szengatcn）

譚詩雅感激TVB實現了主播夢

在社交平台上，譚詩雅分享了她在TVB新聞部的一系列紀念照片，包括在主播台和新聞部大樓外的地點，流露出這段難忘的職場經歷。譚詩雅感謝TVB提供的機會讓她實現了成為新聞主播的夢想，直言：「感恩這裡成就了我的夢想，感謝在無綫新聞得到的機會。」她提到，在這兩年的職業生涯中，自己早已超額完成當初的目標，而且沒有遺憾，並對幕後團隊的支持與包容表示由衷的感謝。

譚詩雅坦言離開的原因，道出背後令人惋惜的真實原因。(ig@szengatcn）

譚詩雅實現了主播夢。(ig@szengatcn）

健康問題成導火線

昨日（5日）譚詩雅在社交平台限時動態坦言真正的離職主因。她提到新聞行業需要24小時輪班和通宵工作，而她的身體無法適應這樣的作息安排。她坦率地說：「離開自己喜歡的崗位是很難的決定。明知自己的身體不適合通宵工作，但知道新入一定會經歷這個階段，還是硬撐下去。」雖然她明知身體不適合，但出於對夢想的追求，她仍選擇堅持。最後長期高強度的工作最終讓她無法承受，身體頻頻發出警號。

譚詩雅在社交平台限時動態坦言真正的離職主因。(ig@szengatcn）

雖然譚詩雅明知身體不適合，但出於對夢想的追求，她仍選擇堅持。(ig@szengatcn）

健康亮紅燈，曾因過勞入院治療

譚詩雅回憶，長期持續熬夜通宵，加之嚴格的輪班制度，大幅削弱了她的免疫力，導致身體接連出現健康隱患：「連續長期反全通宵更，身體捱過眼淚流過，後來即使轉反正常輪班，身體早已出現警號，免疫力明顯下降，引發各種健康問題。」最終，由於身體狀況惡化，她不得不入院接受治療，使她愈發意識到健康的重要性。她無奈地表示：「當真是入院、睇醫生、咬牙切齒感覺難受，就發現身體健康是不可逆的，無嘢比起健康的身體重要。」因此，她決定暫別主播崗位，以優先恢復身體狀況。雖然離開了主播台，譚詩雅依然充滿希望。她表示，自己挚愛的是「表達」這件事，希望未來能以更好的姿態回歸，以新的方式繼續追逐熱愛的事業。

譚詩雅參選2022年港姐，但並未入圍。（資料圖片）