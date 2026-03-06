中年好聲音4｜羅天宇除罩唱情歌　公布成績緋聞女友緊張到咬晒唇

《中年好聲音4》將於本周日（8日）播出「導師分組賽」第二集，36強選手分成三大陣營（排名不分先後）「飛鷹活絡油紫隊」、「保濟丸紅隊」及「何濟公綠隊」爭奪晉級名額！今集是兩位選手合唱歌曲，除了考驗唱功外，更考驗選手之間的默契度，而最低分隊伍會淘汰兩人。今集「花生指數」最高必定是紅隊羅天宇與朗尼合唱王菲名曲《曖昧》，皆因天宇緋聞女友陳懿德（德德）毫不避嫌到場支持。當天宇表演時，坐在觀眾席上的德德全程甜笑，非常陶醉。

羅天宇與朗尼合唱《曖昧》。

羅天宇與朗尼合唱《曖昧》。

羅天宇與朗尼合唱《曖昧》。

羅天宇獲讚唱情歌特別好聽。

公布羅天宇朗尼分數 陳懿德緊張咬唇

首次脫下「獅子王」面具演出的天宇，賽前受訪時坦言沒有信心：「我阿媽都笑我『你入咗行咁耐都仲緊張嘅』，但係冇辦法，對手真係太強，信心對我嚟講真係唔見咗。」為了練好歌曲，縱使天宇工作超忙碌，朗尼亦毫不介意做「跟班」。天宇說：「咁啱呢幾日我都好忙，我一日可能去六個地方，朗尼就跟住我去六個地方……我去借衫、我去踩台、我去上堂，佢都跟住一齊去練。」朗尼則指天宇太靚仔，望着他唱《曖昧》很易入戲。

德德用心細聽羅天宇唱歌。

德德用心細聽羅天宇唱歌。

德德用心細聽羅天宇唱歌。

德德用心細聽羅天宇唱歌。

德德用心細聽羅天宇唱歌。

評審張佳添讚天宇唱出《曖昧》的味道，特別喜歡他唱情歌，並將天宇的緋聞擺上枱：「唔怪得德德……唔係，係『德』到咁多女粉絲垂青。」笑爆全場。當公布分數一刻，德德更緊張到咬唇！