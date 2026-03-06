鍾嘉欣曾遭內地瘋傳爭撫養權　曬結婚10周年片擁吻老公終極破謠言

41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫丈夫Jeremy結婚多年，育有兩女一子，一家五口長居加拿大，一直給人幸福美滿的印象。不過，去年（2025年）11月內地網絡曾無端瘋傳二人婚變，甚至指Linda為爭取子女撫養權對簿公堂。對此，Linda早前已親口闢謠，近日她更在社交平台高調曬出慶祝結婚10周年的甜蜜影片，終極打破婚變傳聞。

Keep住靚。（IG/@chungkayanlinda）

一家五口！（IG/@chungkayanlinda）

內地網曾瘋傳離婚爭撫養權

去年11月，內地突然瘋傳鍾嘉欣與Jeremy婚姻亮起紅燈。當時的傳聞言之鑿鑿，聲稱兩人涉及婚前協議爭議，Linda更要在加拿大法院起訴丈夫，以爭取三名子女的撫養權。由於Linda婚後一直專注家庭，消息一出隨即引起網民熱烈討論與擔憂。

鍾嘉欣否認婚變。（陳順禎攝）

親自闢謠讚老公「110分」

面對突如其來的無稽之談，鍾嘉欣未有視而不見，而是選擇親自受訪否認傳聞。她強調與丈夫感情依舊，婚姻生活非常穩定，更公開以「110分」超滿分評價老公Jeremy，力證對方是不可多得的好伴侶兼好爸爸。在今年的情人節，Linda亦有特意發文放閃，令謠言不攻自破。

好恩愛！（IG/@chungkayanlinda）

結婚10周年片激吻Sweet爆

為迎來兩人的結婚10周年（錫婚），Linda日前再於Instagram上載了一段與Jeremy慶祝的短片。從影片可見，兩人在浪漫的氣氛下緊緊相擁，Jeremy更情不自禁地多次輕吻愛妻，Linda則流露出極度幸福的甜笑，二人互動「Sweet爆」，恩愛如初。這段「終極放閃」影片一出，不但獲大批網民及圈中好友留言送上祝福，更徹底粉碎了早前的婚變謠言。

兩公婆非常恩愛！（IG截圖）

