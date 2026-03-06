萬梓良患糖尿病健康頻亮紅燈　驚爆病情惡化暴瘦坐輪椅代步

68歲影壇傳奇萬梓良近年健康頻亮紅燈，因遺傳性糖尿病曾暴脹30公斤，需停工休養。長居內地的他健康每況愈下，身形明顯消瘦，多次被拍到需要人攙扶或輪椅代步，甚至站不穩險些跌倒，令粉絲擔心不已。最近有指他因為酗酒而罹患糖尿病及暴瘦，最近病情再度惡化。

萬梓良經常登台搵食。（影片截圖）

萬梓良經常登台搵食。（微博照片）

萬梓良經常登台搵食。（微博照片）

萬梓良近年主力靠商演、登台維生，鮮有拍攝新戲，生活重心已轉移至內地，與太太及兒子定居長沙。雖然身體大不如前，但他仍積極與粉絲互動，有時情緒激動、說話鏗鏘，讓人既感動又心痛。

不少網民表示好懷念萬梓良的霸氣演出。（電影截圖）

萬梓良其後曾透露自己受糖尿病困擾，需定期服藥控制，病情導致手腳容易麻痹，甚至影響日常行動。導演王晶透露他如今需坐輪椅代步，走路也要人攙扶，幸而萬梓良現年23歲、被指撞樣吳卓羲的兒子萬大千，不時陪伴父親左右並加以照顧，寄望他病情好轉快速康復。

萬梓良出席活動。（片段截圖）

萬梓良出席活動。（片段截圖）

萬梓良出席活動。（片段截圖）

萬梓良拐住腳。（片段截圖）

萬梓良拐住腳。（片段截圖）

如今的萬梓良，令人感到唏噓，當年他可是憑一己之力震撼電視界。在1991年萬梓良拍攝《大家族》的時侯，他不滿當時廠期排得太密，間接令到藝人不夠時間休息。結果有一日，他用紅油寫「乞求雞毛司令賜廠期」在其身的T-shirt上，在當時仍是電視城的廣播道遊行，這件「血衣事件」當時十分哄動，全城討論，亦奠定了萬梓良敢言的個性。