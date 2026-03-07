56歲「EYT笑匠」隱退做家庭主婦20年　開口想復出：想彈出嚟玩吓

早前《仁美清叙春茗晚宴2026》除了有羅霖、莊韻澄等圈中「美魔女」出席外，還出現了一位令人意想不到的嘉賓 - 劉曉彤。劉曉彤為《歡樂今宵》（EYT）的主持之一，專演綠葉配角，亦飾演過不少深入民心的搞笑角色，也曾參演《美味天王》、《鹿鼎記》、《男親女愛》及《搜神傳》等多套經典劇集。



劉曉彤為《歡樂今宵》（EYT）的主持之一，專演綠葉配角，亦飾演過不少深入民心的搞笑角色。（截圖）

劉曉彤想復出

劉曉彤在2004年與從事鞋業嚴姓商人結婚，2006年傳出懷孕消息並淡出娛樂圈，2008年播出的《搜神傳》就成為了她在無綫（TVB）的最後一套演出作品。日前她出席《仁美清叙春茗晚宴2026》時接受《香港01》訪問，就分享了她婚後近況，言談之間，表示有意復出「搵啲細藝做吓」，令人相當期待。

劉曉彤曾出席過TVB台慶。（ig圖片）

劉曉彤帶埋小朋友搵阿姐拜年。（ig圖片）

農曆新年搵阿姐拜年

訪問中，她透露農曆新年時去搵阿姐汪明荃拜年，坦言已有一段時間沒有拜訪阿姐，所以趁新年上門：「今次就專程搵佢，我呢個小後輩，好尊重我呢個大前輩嘅有心嘅問候。」她回憶道，以前做騷時大年初一總會與其他同為後輩的同事一齊拜訪阿姐汪明荃，但後來淡出娛樂圈後就很少拜訪：「自從我冇做之後，呢個年初一就唔關我事好耐啦，帶埋我啲小朋友去就係上一個雞年，都十二年啦，所以今次好開心！」她又笑言，汪阿姐人面廣，所以新年時她的家中的就似是花市般熱鬧。她又坦言，最開心的是收到阿姐的「新年祝福」：「我做𡃁嗰陣時佢已經畀我㗎啦，雖然我而家唔係𡃁，但我都係個𡃁嚟㗎！因為阿姐面前，任何人都是𡃁嚟㗎。佢嘅利是封，一路都有keep㗎。有福氣嘅！」

劉曉彤有不少圈中好友。（ig圖片）

劉曉彤：趁我仲有少少energy

問到工作近況，她笑言自己已休息了一段時間，過去20年主要「工作」就是照顧小朋友：「一路都係照顧小朋友，咁小朋友而家都大啦。其實我之前都講過㗎，未來想睇吓，有人搵我做吓嘢咁。」她又續說，無論是拍劇、做主持或綜藝都可以。「總之我覺得人個年紀只會愈來愈大，趁我仲有少少energy，唔係少少啦，仲有好多energy，我希望可以彈下彈下出嚟玩吓咁樣囉。」

56歲「EYT笑匠」劉曉彤激罕現身。（資料圖片/葉志明 攝）

劉曉彤坦言自己「唔入流」。（資料圖片/葉志明 攝）

劉曉彤「扮嘢」有一手。（TVB截圖）

劉曉彤出演過《美味天王》、《鹿鼎記》、《男親女愛》及《搜神傳》等多套經典劇集。（TVB截圖）

EYT笑匠：大騷輪唔到我

劉曉彤活躍於90年代，曾於《歡樂今宵》扮鬼扮馬上位，為當時有名的諧星之一，性格爽朗率直，所以觀眾緣也頗為不錯。近年她亦開設了YouTube頻道，專門分享健康資訊。訪問中，記者提議她回巢發展，或是主持大騷，她則笑言：「大騷輪唔到我。」並說：「其實邊度搵我都冇乜所謂。因為真係好多時市道又唔係咁好，你有得揀啊？唔係啊嘛？」

劉曉彤都有留意麥美恩。（TVB截圖）

「麥美恩算唔算新人？」

她續指，工作不在乎收入，更重要的是旨在回饋行業：「唔關收唔收得平事，我覺得我哋咁樣可以出嚟做，都係希望回饋下。可唔可以講回饋下？（可以嘅）又或者係自己又好想見識。」她坦言，廿年變化很大，希望同新一代有交流。記者問有沒有留意時下新一代主持、演員，她坦言：「好少，因為我淨係追『韓嘢』，所以見到嘅，都係好舊。（邊啲係新？）Mayanne（麥美恩）掛，算唔算新呀？」記者表示，麥美恩和森美已算是前輩級。她又說：「森美都唔係唔前輩，森美唔係新人呀嘛。（Mayanne同你風格有啲似）點會，佢做得咁好，我根本唔入流啦！」

劉曉彤話好想睇BTS演唱會。（大會圖片）

講起BTS雙眼發光

話鋒一轉，談起她最愛的韓流時，劉曉彤「雙眼發光」，直言自己喜愛十分多靚仔韓星，更特別表示自己十分想睇《BTS WORLD TOUR》2027年的演唱會。「我睇好多韓劇嘅。因為我好appreciate韓劇！譬如我話韓劇嗰啲，可能都係因為睇好多韓劇，所以我係有去學韓文，鍾意嘅程度係去到咁樣。」她表示，因為想在睇演唱會時，明白自己的偶像說話的含意，所以就去了學韓文。「學到好basic嘅嘢，第時我睇我嘅防彈演唱會嘅時候，佢講乜嘢我都聽到啊嘛！冇求佢講嘅嘢都聽得明，聽到都開心囉，因為好多時，演唱會佢講嘅嘢，作為fans可能個星講啲嘢好感動，你唔識聽，你唔可以即時同步同佢有嗰個感覺，好浪費囉！好希望可以做到呢樣嘢。」