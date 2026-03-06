談善言跨界舞台劇即獲提名最佳女主角　迎戰王菀之黃智雯爭做劇后

第三十四屆舞台劇獎，今日（06/3）公布提名名單，上年首度進軍舞台劇的談善言參與了葉念琛首部舞台劇作品《鱷魚之吻》獲得成功！今屆舞台獎之上，談善言憑《鱷魚之吻》獲得最佳女主角（悲劇/正劇）提名，消息令人興奮！



頒獎禮將於4月底進行，與談善言同時獲得提名的，分別有王菀之《天色 2025》、伍潔茵《秋之夢》、李妮珊《Elie,My Love》、彭秀慧《亞娜 2.0》、黃智雯《薄伽梵歌 2025》。

談善言跨界爭做劇后

憑電影作品深入民心的談善言（阿談），去年首度挑戰舞台劇，參演由葉念琛原創編劇及出品的《鱷魚之吻》。劇中阿談飾演的「阿寶」演技細膩動人，今日更憑藉「阿寶」一角成功入圍《第34屆香港舞台劇獎》「最佳女主角（悲劇/正劇）」提名。首次踏足舞台劇領域即獲殊榮，實力備受肯定。

《鱷魚之吻》由棋人香港、MAKERVILLE、光尚娛樂、熱烈工作室及VaB Production聯合主辦。故事以娛樂圈為背景，講述三屆影后鍾家寶（談善言 飾）不甘屈居人下，為攀上巔峰不惜一切；然而，她突然宣佈淡出影壇，坊間頓時流言四起。她身邊的情人、好友和敵人紛紛揣測，這個決定背後隱藏著不可告人的秘密！

葉念琛： 證明自己眼光非常不錯！

對於首次演出舞台劇即獲得提名，阿談直言收到消息時驚喜十足：「多謝劇協各位評審的喜愛，感謝編劇葉念琛先生和導演陳焯威，決定找我飾演《鱷魚之吻》中的鍾家寶。本著嘗試新領域的心態，跳進這個充滿愛的團隊，有他們的支持和鼓勵，特別是acting coach陳秄沁Ceci的全程支援，讓我在台上能安心演出。這次由workshop到排練，再到踏上舞台的整個旅程，將會是我下一次接受新挑戰的勇氣。」

作為《鱷魚之吻》的出品人、原創故事及編劇，葉念琛高興地表示：「收到阿談提名女主角嘅消息當然好高興，證明自己眼光非常不錯！相比起其他對手，阿談第一次演舞台劇已經可以提名舞台劇女主角，真係非常唔容易，亦都好值得驕傲！預祝佢未來繼續無論喺電影、電視或者舞台劇都有更多精彩嘅演出！」

首次演出舞台劇即獲殊榮提名，阿談以實力證明自己不僅是鏡頭前的亮眼演員，更是舞台上不可或缺的可塑之才。