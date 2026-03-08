前新聞小花為太子爺老公慶生　嫁入豪門住九龍塘獨立屋擁大泳池

前無綫（TVB）新聞主播蔡雪瑩（Snowy）憑甜美笑容被封「雪瑩BB」，2014年離巢後轉任公關，亦有接主持工作，2016年她與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，升呢豪門少奶奶，兩人育有一子一女。日前蔡雪瑩為老公慶祝生日，一早就約埋打網球，更準備了一個蛋糕仔，相當有心思！

前無綫新聞主播蔡雪瑩曾任無綫新聞台及無綫互動新聞台主播。（IG@snowychoi）

2016年結婚。（資料圖片）

一家四口幸福美滿。（IG@snowychoi）

打網球！（IG截圖）

準備了蛋糕仔。（IG截圖）

精心打扮。（IG截圖）

蔡雪瑩為老公慶祝生日

蔡雪瑩又曬出一家四口的合照，並寫道：「Happy birthday my husband, eldest son, best friend and everything. It is a blessing to grow old with you as your closest person. Let’s create many memorable moments with our family. Love you❤️#大仔生日快樂 #happybirthdayhubby（生日快樂，我的丈夫、我的長子、我的摯友，我生命中最重要的人。能與你攜手變老，是我莫大的福氣。讓我們一起創造更多美好的家庭回憶。愛你❤️」 相中所見，蔡雪瑩與老公頭貼頭合照，相當幸福！

一家四口溫馨合照。（IG@snowychoi）

蔡雪瑩同老公撐枱腳慶生。（IG@snowychoi）

囡囡送上手寫生日卡。（IG@snowychoi）

蔡雪瑩嫁太子爺住九龍塘獨立屋

蔡雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，2010年擔任新聞台主播，她於2014年離巢，2016年奉子成婚，婚後蔡雪瑩主要擔任司儀主持及接拍廣告，曾拍攝ViuTV旅遊節目《歐遊全細界》及電影《寒戰II》，亦有為港台節目《醫生與你》和TVB節目《美食新聞報道》擔任主持工作。去年農曆新年，蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光九龍塘獨立屋豪宅泳池！

形象專業。（葉志明攝）

主持。（IG@snowychoi）

慶祝10周年紀念。（IG@snowychoi）

歐遊。（IG@snowychoi）

歐遊。（IG@snowychoi）

歐遊。（IG@snowychoi）

蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光九龍塘獨立屋豪宅泳池！（IG@snowychoi）