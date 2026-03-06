舞台劇獎2026提名名單　謝君豪Lokman爭男主角黃秋生入圍男配

《第34屆香港舞台劇獎》提名名單，今天（6/3）在網上公佈，全數25個獎項，由26個單位，31個製作共80位劇場工作者獲提名，並將於2026年4月27日舉行頒獎禮。在演員獎方面，謝君豪與楊樂文（Lokman）分別競逐最佳男主角(悲劇/正劇)及最佳男主角(喜劇/鬧劇)，黃秋生亦憑《Di-Dar》競逐最佳男配角(喜劇/鬧劇)。

謝君豪憑《天下第一樓》獲提名最佳男主角（悲劇／正劇）。（網上圖片）

本屆部份獎項因票數相同而出現超過3位，甚至6位候選者一起角逐同一獎項，加上去年起新增的五個音樂劇類別的獎項，本屆候選者人數達80位，候選製作達31個。獲提名最多的是香港演藝學院的40周年，六學院聯合製作音樂劇《我佛無著經》，共獲12項提名，包括︰最佳製作、最佳導演、劇本、音樂劇男主角、男女配角、編舞、服裝、燈光、音響、音樂、填詞及化妝造型，成績斐然。

楊樂文（Lokman）憑《我推的男子》競逐最佳男主角(喜劇/鬧劇)。（網上圖片）

黃秋生亦憑《Di-Dar》競逐最佳男配角(喜劇/鬧劇)。（網上圖片）

去年不少藝人也參演舞台劇，令本屆的提名名單更星光熠熠，而且競爭非常激烈，其中王菀之、黃智雯、談善言、彭秀慧、伍潔茵及李妮珊共六位一同角逐最佳女主角（悲劇／正劇），而卓韻芝、韋羅莎等則一同角逐最佳女主角（喜劇／鬧劇）獎。在舞台電影電視的演技均無容置異的謝君豪亦憑《天下第一樓》獲提名最佳男主角（悲劇／正劇），初踏台板的MIRROR 成員 Lokman 憑過氣組合一角獲評審垂青並提名最佳男主角（喜劇／鬧劇），實在可喜可賀﹗