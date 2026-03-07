海俊傑喪妻3個月首次露面　泣不成聲爆每晚見亡妻現身床邊

海俊傑愛妻莫家慈不敵急性肝衰竭病魔，於2025年11月27日下午3時30分安詳離世，海俊傑於11月29日終於發文哀悼，透露太太離世時「走得平靜沒有痛苦」接著他感激所有曾伸出援手的朋友們，「在她的生命裏，有幸能感受到大家的愛與關懷，這是她人生中最珍貴的禮物。如今，她終於可以放下一切的痛苦與困擾，得到永恆的安寧。」

海俊傑現身梨木樹出席《馬到福到新春銀齡音樂會》。（葉志明攝）

情緒低落仍堅強面對

有指海俊傑自愛妻離世後深受打擊，情緒久久未能平復，令外界擔心不已。久未露面的海俊傑，今日（6/3）現身梨木樹出席《馬到福到新春銀齡音樂會》，他接受《香港01》訪問時表示：「其實上一次返嚟我見過牧師，有見過我表姐陳慧珊，又約喺我同太太結婚嘅地方見面，牧師都話當你同你嘅伴侶咁多年，有Depression係好正常，但取決於有幾耐，有朋友就即刻幫忙Google搵相關資料，話呢個情緒可能係以年計，可能有啲人唔明，但我會講解俾大家知。」

海俊傑落力演出。（葉志明攝）

夢中重遇愛妻 笑容成最大安慰

被問到有否夢見過太太？海俊傑表示：「我唔係發夢見到佢，但我唔知係咪我幻覺，當然我就唔驚，我瞓覺嘅時候，差唔多晚晚見到佢喺隔離企喺度，我見到佢係笑⋯⋯⋯（會感到安慰？）係。所以啲人如果知道，Depression正常人係冇可能幾個月好返，除非你對佢一啲感情都冇啫。（有冇同佢講嘢？）我有同佢講我好愛你。（佢啲物品仍留住？）佢啲衫應該會丟，我唔係唔捨得只係而家我冇力處理。當然好有紀念價值嗰啲我梗係唔會捨得丟啦。」

海俊傑經歷太太離世，現在復出工作，希望大家俾多啲支持。（葉志明攝）

失去摯愛，是人生中最痛的課題。對海俊傑而言，太太的離世曾令他整個世界崩塌，他的生活像被抽走了顏色，每一個清晨都像在黑暗中摸索。然而，就在無數次的崩潰與沉默之中，他漸漸學會了站起來，繼續走屬於自己的路。另外，呢段時期公司老板同好多朋友，都一直有關心鼓勵我，自己唔想令大家擔心，所以已經積極調養身體，希望能盡快投入工作。

今日所見海俊傑狀態還在回復當中，因為這個慈善活動工作早前已接下，所以海仔即使未有百分百狀態依然出席，認真專業。

海俊傑忍不住落淚！（葉志明攝）

挑戰反派角色 短劇演出體驗新啟發

早前海俊傑為內地拍短劇，令他大開眼界：「微短劇約一分鐘一集 ，89集，我做反派男一，有少少穿越嘅幾得意嘅，幾日就完成拍攝搞掂晒，但要返嚟做配音，因為會出海外廣東話版。其實我覺得演反派係好玩啲。點解短劇監製搵我做呢個角色，係因為佢睇過我喺《刑偵》入面個奸角，就覺得我能夠演到一個奸嘅靈魂，穿越控制嗰個後代嚟到做壞事 ，佢覺得我做到呢個角色分裂 ，所以就搵咗我。」

海俊傑人前人後也讚太太是可愛肥妹仔，對太太一往情深。（網上圖片）

恩愛夫妻的點滴回憶

海俊傑與化妝師莫家慈於2012年在北京工作時相識，2017年在澳洲墨爾本舉行婚禮，同年9月返港補辦婚宴，婚後感情甜蜜。 海俊傑曾自爆年少時是「爛蒲浪子」，遇上太太後轉變為寵妻暖男，形容她「是我一生最貴的禮物」。

而表演完畢後，海俊傑再逗留一陣就離開，期間海俊傑需要用行山杖代步，相信完全康復仲要多一點時間。