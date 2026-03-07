鍾培生求婚｜富四代飛天求婚騷超大陣仗　原來由電影級團隊操刀

日前「富四代」鍾培生（Derek）參考日漫《進擊的巨人》從其大宅屋頂「飛」落地，再向「民建聯小花」莊雅婷求婚，短片凌晨時分在Instagram上出現，令不少網民都大感震驚，除了鍾培生跳過公開拍拖、有女朋友一事外，網民都指這場「求婚騷」之大陣仗，令什麼中環海旁跳舞、海灘擺心形蠟燭、放煙花等求婚儀式都被比下去。

近日鍾培生「搞場大騷」向莊雅婷求婚一事成為討論熱點，林作亦不忘趁熱度拍片質疑，當時鍾培生只是「要求」莊雅婷嫁給他，而不是詢問她的意見。對此，有網民笑言鍾培生不合傳統，沒有效力，但也有網民撐鍾培生，勁讚他有男子氣概，是港男之光等等。

鍾培生求婚騷好揼本呀。（ig@khdcheung）

金像獎級動作團隊

「求婚騷」製作浩大，除了有多位朋友配合演出，還有樂隊現場演奏，又有拍攝人員及一整隊特技團隊安排，實在強勁！據知今次「進擊的巨人式」求婚騷的幕後團隊由梁博恩（Tommy）領導，梁博恩曾任多套電影的動作導演及武術指導，也精於泰拳、武術、拳擊、MMA、空手道等運動，也曾於金像獎第40屆（《一秒拳王》）及第43屆（《武替道》）獲「最佳動作設計」提名及第61屆金馬獎（《武替道》）「最佳動作設計」提名。

鍾培生為咗「做好場騷」，練習咗好耐。（ig@khdcheung）

做一次《進擊的巨人》，成件事好熱血。（ig@khdcheung）

