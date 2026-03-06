東張西望｜阿娥控內地夫騙婚峰迴路轉　阿成大爆內情質疑被戴綠帽

《東張西望》今日（06/3）報道疑似騙婚事件。香港居民阿娥向《東張西望》指控，數年前與一名內地男子阿成結婚後，誕下一名兒子邦邦。可是，結婚後男方沒有盡義務照顧他們兩母子，反而避見他們，令她要獨力照顧兒子，質疑對方靠與她結婚後取得單程證就拋棄他們。



阿娥控內地夫騙婚。（《東張西望》截圖）

阿娥上門搵阿成。（《東張西望》截圖）

節目中，阿娥表示得知丈夫阿成來港後在大姑家中居住的消息，更亮出大姑與她的對話錄音，錄音中阿娥遭對方責罵，指阿成多年來都有給予金錢照顧，但她卻反口指控阿成騙婚，相當離譜：「你咁做，你對得佢住咩？做人唔好咁絕情，我同你講。」看似是內地夫阿成騙婚更惡人先告狀。

阿成家姐大鬧阿娥。（《東張西望》截圖）

《東張西望》吳幸美與阿娥到大姑家中企圖對質，但未能尋到當事人。其後，阿成趕到後卻說出故事另一版本。他直言與阿娥在兩地已辦理過婚禮，又「仔都生埋」，又何來騙婚之說，接着，他又展示銀行戶口紀錄，表示每個月都有給錢阿娥。之後，阿成坦言自己也想離婚，是因為「唔想同佢過」，因為對方經常對他索取金錢，令他不勝負荷。「我覺得佢真係好大問題，就咁，完全冇感情。」

阿成出面說出故事另一版本。（《東張西望》截圖）

阿成表示自己一向每個月都有付錢給阿娥。（《東張西望》截圖）

阿成質疑邦邦不是親生兒子。（《東張西望》截圖）

接着，阿成更向《東張西望》吳幸美展示一段對話，表示從「兒子」的手機（即阿娥的舊手機）見到一段阿娥與前男友的對話，質疑邦邦並不是他的親生兒子，而是阿娥畀佢「戴綠帽」。阿成又反指，阿娥在網上公開他的個人資料，控訴他騙婚，令他大受困擾。

阿成質疑邦邦不是親生兒子。（《東張西望》截圖）

阿成指阿娥為人有問題。（《東張西望》截圖）

阿成指阿娥（《東張西望》截圖）

阿娥在《東張西望》訪問中，否認兒子邦邦不是他的親生兒，表示結婚當時是疫情期，又解釋，與前男朋友的對話，只是想「買個保險」，擔心阿成拋棄她後，母子兩人會無人照顧。她又否認將阿成個人身分證、工作證公開，並在網上散播。及後，節目播出前，《東張西望》從阿成得知，阿娥未與自己辦理正式辦理離婚手續前，已在網上公開征婚。

阿成向《東張西望》透露阿娥在小紅書上征婚。（《東張西望》截圖）

阿娥表示自己經已單身，所以沒有問題。（《東張西望》截圖）

阿娥坦承，自己向前男朋友表示邦邦是他的兒子。（《東張西望》截圖）

阿娥否認公開阿成的個人資料。（《東張西望》截圖）