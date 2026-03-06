魔術師Louis入紙兩年申請紅館開騷　終於有眉目：係我20年嘅夢想

Louis甄澤權這位香港魔術師憑藉獨特創意與堅持，在國際舞台闖出名堂。他不斷創新魔術表演，結合時事與驚喜元素，如變現100元鈔票互動，深受觀眾喜愛。

近期內地巡演亮眼

Louis最近奔波內地電視節目，包括湖南衛視與甘肅衛視的過年特別企劃。他與薛凱琪、甄順熙等藝人合作，設計過年主題魔術，剛從山西錄影返港，面對大雪濕滑戶外舞台仍完美演出。即使環境險惡，如前一日大雪導致台面濕滑多位歌手滑倒，他憑專業避險，展現魔術師的團隊創新精神。

Louis甄澤權今日出席活動。（葉志明攝）

家庭支持與傳承夢

Louis今日（6/3）現身梨木樹出席《馬到福到新春銀齡音樂會》。被問女兒長大會否承接魔術師生涯？Louis接受《香港01》訪問時表示：「我覺得佢當為一個興趣，女仔做魔術師未必真係咁容易，因為好難，男仔做已經咁難，咁難先行到出嚟，我都算係好好彩有機會，有啲人認識我，我起碼俾佢多方面嘅嘗試會重要啲。我又唔會逼佢一定做魔術師，又或者唔俾佢做啲乜嘢，等佢試多啲嘢。

香港紅館夢想啟航

甄澤權今年目標明確：世界巡演涵蓋美國、澳洲，並強烈盼望在香港紅磡體育館開個人magic show：「其實我入紙申請已經兩年，今年好似有啲眉目，我覺得今年好大機會，我好希望今年能夠完成，呢個係我20年嚟嘅夢想。」