《中年4》導師撞樣林家謙！　遭網民質疑實情係MIRROR老師好夠料

全城熱播的無綫選秀節目《中年好聲音4》進入「導師分組賽」階段，當中新加盟的星級歌唱導師張嘉銘（Calvin Sir）一登場就瘋狂搶Fo！除因為外型被指極似當紅唱作人林家謙外，人紅自然是非多，隨即有網民翻出他四年前的「舊帳」。



新加盟的星級歌唱導師張嘉銘（Calvin Sir）一登場就瘋狂搶 Fo！（截圖）

有網民指Calvin Sir以前參加的歌唱比賽規模較細，質疑其獎項認受性不足，但當時開班教唱歌的學費已高達一小時$1,800，進取程度直逼星級名師杜麗莎。究竟這位後生仔導師是否真的「未夠班」？其實只要睇清他的履歷同網上猛料，就知Calvin Sir絕對「好夠料」！

張嘉銘（Calvin Sir）拍咗好多YouTube片，點擊仲相當唔錯。（YT截圖）

YouTube教學片含金量極高

要證明一個阿Sir識唔識教，看他怎樣免費教人就知！Calvin Sir其實是教唱歌界的知名 KOL，他一手創立的YouTube頻道「Calvin歌唱小教室」坐擁近25萬訂閱。頻道入面絕對不是得個講字，主打分享各種歌唱技巧，拆解混音絕技，教轉key，拆解陳奕迅的神級演繹，到林俊傑（JJ）的地獄級高音等等，他都可以用超專業的角度分析發聲位置同技巧。不少網民睇完都大讚學到嘢，足證他的音樂根基同分析力極度深厚。

張嘉銘（Calvin Sir）有好多學生。（ig圖片）

桃李滿門！MIRROR甚至視帝都係佢學生

除了網上人氣高，Calvin Sir的實戰經驗同「星級學生」名單更加嚇人，他本身是歌唱學院的創辦人，更曾為ViuTV的2023年節目《造星唔造星？》擔任導師。翻查資料，原來連Anson Lo@MIRROR、Edan@MIRROR、Stanley@MIRROR、Jeremy@MIRROR、視帝陳展鵬、歌手AnsonBean、YouTuber麗英及試當真的倪安慈等人都曾跟他學過唱歌。

張嘉銘（Calvin Sir）學生有MIRROR成員又有視帝陳展鵬。（ig圖片）

雖然當年$1,800一個鐘的學費確實令不少網民嘩然，但常言道「一分錢一分貨」，看他 YouTube上無私分享的紮實教學，加上能夠教出多位當時得令的星級學生，就知道 Calvin Sir能夠坐上《中音4》導師之位帶領學員絕非浪得虛名。