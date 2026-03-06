李佳芯簽8億電影約闖影壇　黎諾懿戥對方開心：呢行而家好艱難

前TVB視后李佳芯離巢後事業再創高峰，一次過簽下商人黃浩投資約8億港元的電影王國三部合約，正式進軍大銀幕！ 消息一出即掀熱議，粉絲盛讚她終於等到大突破，而首部作品已於今年1月22日在台灣台中開鏡，備受矚目。

李佳芯新戲演女主角

首部力作《哥哥可以跟我打勾勾嗎》成為眾人焦點。這部由黃浩新亞影視出品的電影，講述一段複雜夫妻情感故事，李佳芯飾演女主角，搭檔法國籍台灣演員法比歐飾演其丈夫。 為求入戲到位，兩人開拍前已進行密集角色討論及肢體訓練，培養默契，力求呈現真摯火花。開鏡儀式於台灣台中舉行，現場熱鬧非凡，預計農曆年前殺青，今年底（2026年）隆重上映，黃浩豪言這將是電影王國的開山之作。

李佳芯一次過簽下商人黃浩投資約8億港元的電影王國三部合約，正式進軍大銀幕。（資料圖片/陳順禎 攝）

李佳芯同黎諾懿合作無間。（資料圖片）

李佳芯入圍「最佳新演員」

今晚（6/3）黎諾懿現身灣仔出席《仁濟醫院周年慈善餐舞會》，接受《香港01》訪問時表示：「我好戥佢開心，希望我朋友都有好多唔同嘅工作啦，因為大家都知而家嘅環境，即係我哋呢行都正值一個比較辛苦嘅一個時間，咁我覺得見到身邊嘅朋友有工開，又或者有新發展，我真係衷心開心嘅，亦都希望佢，呢三部戲會更有突破，同埋我知佢金像獎候選『最佳新人演員』，預祝你成功。」

黎諾懿今晚出席《仁濟醫院周年慈善餐舞會》。（葉志明攝）

