陳啟泰罕談患重度抑鬱症暴瘦長期服藥　曾有輕生念頭幸得老婆照顧

現年61歲的陳啟泰（Ken）當年主持經典問答遊戲節目《百萬富翁》掀起全城熱話，他亦有主持亞姐競選等大騷，因而被封為「亞視一哥」。近年陳啟泰大幅減產，主力在內地發展的他鮮有在香港露面。陳啟泰日前接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道節目《快拍。曼鏡頭》訪問，就透露他曾因疫情全面停工，一度陷入人生最黑暗的低谷。陳啟泰說：「我呢10幾年主要嘅工作都喺內地，疫情嗰幾年冇返過去內地工作，匿喺在屋企，咁就造就咗我嘅人生低點。」

陳啟泰接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道節目《快拍。曼鏡頭》訪問。(《快拍。曼鏡頭》截圖)

陳啟泰曾是亞視一哥。(《快拍。曼鏡頭》截圖)

罕有談及家族有抑鬱遺傳

陳啟泰在訪問中罕有談及他家族有抑鬱遺傳，說道：「我媽媽後生失眠、抑鬱都好嚴重。我本身都有抑鬱，失眠咗好多年，疫情嗰幾年冇嘢做，香港啱啱又冇嘢拍，本來諗住拍完嘢就戒安眠藥，點知戒唔到，我知道係有啲嘢，最慘COVID又啱啱開始，驚出咗去睇醫生，中咗招要去隔離，如果我去咗隔離，你畀一罐安眠藥都冇用，因為我都瞓唔到，一定發癲，一定癲晒。」他的媽媽和兄弟都曾患上抑鬱，他曾以為自己不會中，經常都以為自己很健康。而長年受失眠困擾的陳啟泰在停工的巨大壓力下，他的抑鬱症和失眠問題急劇惡化：「呢個係我人生最最最痛苦嘅階段。」

陳啟泰罕談他家族有抑鬱遺傳。(《快拍。曼鏡頭》截圖)

諱疾忌醫令情況變差得很嚴重

陳啟泰指自己在疫情期間因為不敢出去看醫生，怕感染被人捉到，所以最初有一點諱疾忌醫，在頭半年情況變差得很嚴重。他說：「個人情緒低落啦、抑鬱啦、驚恐啦，有一日直情打畀我老婆，話我唔得喇，撐唔住，好辛苦，要佢即刻返屋企。」陳啟泰指他的太太為了照顧他，放下手上工作，全天候陪住他：「呢個真係一個好難忘嘅經驗，嗰陣佢都好痛苦，因為唔可以出門，只可以朝早去買餸，之後喺屋企陪我，連去沖涼都唔可以太耐，只要有佢喺身邊，我就會覺得舒服，覺得有安全感，比較平靜啲，因為我人壞咗，其實應該係個腦細胞壞。我媽媽亦曾出現過呢個情況，要身邊人陪佢，如果唔係既話就情緒好低落、發神經。」

陳啟泰曾受抑鬱症困擾。(《快拍。曼鏡頭》截圖)

需長期食精神科醫生的藥

陳啟泰最後去了看醫生：「我覺得唔得喇，就算中咗 COVID都要去睇精神科醫生，睇咗開始慢慢有轉機，精神病好返好多，呢個係我人生最最最痛苦嘅階段，我由170幾磅，跌到150多磅，後嚟食咗醫生啲藥，去到210幾磅，但呢啲係無止境，越食越冇效。其實喺一年前我仲未有戒藥，一路食緊精神科醫生嘅藥，每晚食六、七粒，朝早食兩、三粒，一定要食咗先瞓到，唔會驚慌。後來轉咗另一個精神科醫生，都係一樣，跟住睇另類療法，係用益生菌醫治，但係對我都冇效。後來我做咗幾個排毒療程，喺大半年前開始戒咗好多藥，只需要食保健品已經可以瞓到，叫做拎返個健康，不過仲有4成可以進步，如果大家係過來人，千祈唔好驚，回復健康嘅道路係好困難。」

陳啟泰與老婆十分恩愛。(《快拍。曼鏡頭》截圖)

曾有輕生念頭

陳啟泰透露他在最嚴重時期，曾有過輕生的念頭：「嗰陣我住20樓，成日經常望出去，『嘩！』咁樣走返嚟，但係冇衝動，我冇諗跳樓，只係突然間如果係世界末日，我拖住老婆一齊走都幾幸福。早幾年發生過地震，嗰晚都係瞓唔到，覺得係個天畀我嘅預兆，係最接近死亡，我好唔捨得我太太，始終佢好後生，好彩慢慢好番，起碼我捱過咗呢一次，我識得點樣面對， 而家睇返係一個學習過程。」