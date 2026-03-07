長腿女星TVB拍劇產量近乎一年一劇　睇戲喊到崩潰︰心情未能平復

現年47歲的「索腿天后」陳敏之（Sharon），近年在無綫劇集的產量明顯大減，自2019年起幾乎是「一年一劇」甚至停產，將事業重心強勢轉移至直播帶貨及自家美容生意。經歷過2024年喪母之痛及迫遷風波的雙重打擊後，敏之看似已走出陰霾，但日前她相約好友嚴淑明睇戲時，再次觸動淚線，在戲院內喊到雙眼通紅。

陳敏之近年主力搞自家美容生意。（ig@sharonchanmanchi）

仲有做直播帶貨，同陳豪一齊派福利送簽名相。（影片截圖）

睇戲喊到崩潰

日前陳敏之相約好友嚴淑敏入場觀看電影《陽光女子合唱團》，這部電影似乎觸動了敏之內心深處的神經。嚴淑敏事後在IG Story上載兩姊妹哭到雙眼通紅的照片，感性寫道：「終於趕上落畫前觀看，哭慘啊！每個人都有不容易的過去，受過不為人知的委屈，多點包容，多一點愛吧。」（編按︰《陽光女子合唱團》3月5日才在香港正式上映，早前提供為優先場）

敏之轉發後亦留言表示：「真係喊到死去活來」，其後更上載一張喊樣獨照，直言心情久久未能平復：「心情仍然未能平復，勁過《比悲傷更悲傷》，入場一定要……帶定多幾包紙巾。」 看來電影情節令這位近年經歷不少風浪的女強人，也忍不住宣洩情緒。

陳敏芝話：「真係喊到死去活來」。（ig@sharonchanmanchi）

眼都腫埋。（ig@sharonchanmanchi）

台片《陽光女子合唱團》票房持續攀升，突破7億元台幣（約1.7億港元）。（IG／＠317century）

相關文章：陽光女子合唱團｜台灣票房收5.45億 破《海角七號》18年冠軍紀錄

劇集減產轉型做「帶貨女王」 生意頭腦獲讚

回顧陳敏之近年的演藝成績單，自2019年起產量貴精不貴多，2020年曾沒有拍劇，近兩年每年只剩一部劇，如2023年的《新聞女王》及2025年的《執法者們》，而2024年更是處於「停產」狀態。雖然劇集產量大減，但她成功轉型做「直播帶貨女王」，專注帶貨業務且成績不俗。此外，她更獨資7位數創立護膚品牌「Shagic」，既有靚樣又有生意頭腦，實行多線發展。

陳敏之近年幾乎一年只拍一部劇，產量極少。（ig@sharonchanmanchi）

陳敏之有「索腿天后」之稱。（ig@sharonchanmanchi）

陳敏之有「索腿天后」之稱。（ig@sharonchanmanchi）

連環不幸喪母後遭業主逼遷

2024年對敏之來說絕對是難捱的一年。年初她經歷喪母之痛，母親不敵急性血癌離世，令她大受打擊，多次在社交平台痛哭，更曾在夢中見到母親煮飯給她吃，醒來才發現是夢一場。禍不單行的是，同年5月，她在整理亡母遺物期間，竟收到業主通知要收樓，勒令她在30日內搬走。面對連環不幸，敏之曾表示：「我暈了！」但她自我安慰這是神的安排，相信媽媽是守護天使，不會讓她和兒子受苦。

陳敏之曾在活動上講起亡母又泣不成聲。（資料圖片）

陳敏之自小與母親感情要好，對於她的離世，敏之非常痛心，事隔數月仍未走出陰霾。（ig@sharonchanmanchi）

敏之又曾被業主逼遷，她唯有相信是母親的心意。（IG@sharonchanmanchi）

敏之在母親離世後常常痛哭，又隔空向媽咪喊話，令人憂心。（IG@sharonchanmanchi）

獲老公錫到燶 5卡巨鑽閃爆全場

幸好敏之身邊有愛錫她的家人。她於2014年與老公雷偉信（William）在峇里結婚，當年老公豪花7位數大搞婚禮，更送上估計約5卡重的巨型鑽石婚戒，包辦親友食宿機票。婚後兩人育有一子雷子樂，一家三口生活溫馨融洽，有老公同囝囝做最強後盾。

陳敏之同老公雷偉信結婚逾十年依然恩愛。（ig@sharonchanmanchi）