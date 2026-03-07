豪門千金罕曬比堅尼性感美照驕人身材吸睛　情路多阻滯仍活得精彩

已故賭王何鴻燊的千金何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas相戀訂婚後，不時大曬合照高調放閃，但一直未有公布婚期。去年8月有網民發現何超雲清空社交平台上與Douglas的合照，傳出兩人感情生變已分手，但也有傳兩人復合了並把戀情低調處理。去年11月何超雲為好友慶生時，身邊出現一位鬍鬚男，疑似有新戀情。日前何超雲於IG分享了幾張她與好友慶祝37歲生日的美照，不過就未見她新歡的縱影。

何超雲慶祝37歲生日。(何超雲ig)

何超雲身材好好。(何超雲ig)

何超雲好開心。(何超雲ig)

罕曬比堅尼性感美照驕人身材吸睛

雖然何超雲的感情狀況成謎，但不論有沒有另一半，她的生活也過得相當精彩，近期經常在IG分享四出旅遊吃喝玩樂的美照。昨日她就於IG限時動態曬出了她在酒店泳池享受日光浴的美照，相中的她身穿黃色比堅尼泳衣，半躺在太陽椅上眺望遠處的景色，相當悠閒寫意，她的驕人身材成為了相中的亮點所在，令網民看得目不轉睛。何超雲對上一次曬出水着靚相已是2024年8月的事，當時她正在與Douglas以及朋友一起去旅行。她更激罕曬出她的水着靚相，那次是她首次公開她的泳衣look。相中她身穿火紅色比堅尼站在海灘上，雖然只是背影，但已看到她身材Fit爆。而正面照就是在比堅尼外穿上防曬衫和熱褲，這也是她在社交網上最性感的一次，令人相當驚喜。

何超雲身穿比堅尼享受日光浴。(ig圖片)

何超雲首次曬出水着look。(ig圖片)